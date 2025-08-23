Τη συμβολή του Καλάμπρια και ανάλογης ποιότητας παικτών στον Παναθηναϊκό εκθειάζει ο Τύπος, σχολιάζει τον σκακιστή Νίκολιτς, τον νεανικό Ολυμπιακό και την Εθνική μπάσκετ.

ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ - LIVE SPORT

Ίσως το πιο σημαντικό συμπέρασμα από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Σαμσούνσπορ είναι πως το ρόστερ αναβαθμίζεται σημαντικά από την ενίσχυση με ποδοσφαιριστές της εμβέλειας του Νταβίντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός δεξιός μπακ συνιστά μεγάλη αναβάθμιση, ακόμα και σε σύγκριση με τον Γιώργο Βαγιαννίδη. Γιατί ο Βαγιαννίδης σίγουρα θα αισθανόταν χαρούμενος εάν αγωνιζόταν βασικός για μία δεκαετία σε μια ομάδα όπως η Μίλαν, δηλαδή το επίτευγμα του Καλάμπρια. Ασφαλώς, ο «Βάγια» έχει τα προσόντα να εξελιχτεί τόσο πολύ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ανήκει στο επίπεδο του Καλάμπρια.

Άρα, αν ο Παναθηναϊκός επιθυμεί να λύσει τα προβλήματά του στη δημιουργία και στο σκοράρισμα, η λύση είναι μία: η απόκτηση και άλλων «Καλάμπρια». Μεσοεπιθετικοί με ποιότητα, με γεμάτες χρονιές και με χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν στο ρόστερ. Γιατί η δουλειά ενός προπονητή παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Από κει και πέρα, είναι απαραίτητοι οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές, αυτοί με μεγαλύτερη αξία από άλλους. Όσο και να δουλέψει ο Ρουί Βιτόρια, υπάρχει ένα όριο στην επιτυχία. Με καλύτερα «εργαλεία», ο Πορτογάλος θα παρουσιάσει κάτι καλύτερο και πιο όμορφο. Αυτός είναι νόμος στο ποδόσφαιρο, έστω και αν δεν ισχύει απόλυτα το «ό,τι πληρώνεις, παίρνεις».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Ο ΠΑΟΚ μέσα σε ένα παιχνίδι στην Τούμπα, θα μάθει αν το καλοκαίρι του έχει καλό φινάλε ή θα σημαδευτεί από απογοήτευση. Η επιστροφή από την Κροατία έφερε στο προσκήνιο τα αίσθημα μιας δίκαιης ήττας. Η Ριέκα επικράτησε με 1-0. Καταφέρνοντας να δικαιώσει την εικόνα της στο γήπεδο. Έδειξε υπομονή, πλάνο και βρήκε το γκολ που της έδωσε το προβάδισμα. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πάντως, δεν έδειξε να ανησυχεί, τονίζοντας πως η πρόκριση δεν έχει κριθεί ακόμη. Έχει δίκιο. Σε διπλούς αγώνες, κάθε λεπτό μετράει και το μυαλό παίζει σημαντικό ρόλο. Όμως παρά την προσπάθεια και τις καλές στιγμές, ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει να βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο. Να είσαι χειρότερος σε όλα τα ματς από μια ομάδα με μικρότερο μπάτζετ και χαμηλότερο επίπεδο; Αυτό προβληματίζει. Πως είναι δυνατόν σε 300 λεπτά να σκοράρεις μόνο ένα γκολ και να έχεις μόνο λίγες καλές ευκαιρίες. Ποιος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ πλησιάζει στα στάνταρ απόδοσης που απαιτούνται; Η απόδοση του Παβλένκα και οι… υπερωρίες του είναι ένα σημάδι των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα καλείται να κερδίσει μια ομάδα που δεν θα περιοριστεί μόνο στην άμυνα. Για να το πετύχει, θα χρειαστεί να βάλει δύο ή τρία γκολ και κυρίως να δημιουργήσει τις φάσεις που θα τον οδηγήσουν στη νίκη. Τα πρόβλημα του είναι στην παραγωγή φάσεων. Εκεί που υπερτερούσε πέρσι και πρόπερσι, εκεί είναι που υστερεί φέτος. Λες κι ο Κωνσταντέλιας με τον Ζίβκοβιτς έπαψαν να είναι αυτοί που ξέρουμε.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Ο Νίκολιτς πριν από το πρώτο παιχνίδι στις Βρυξέλλες έκανε λόγο για σκάκι. Και δεδομένα οι κινήσεις που έκανε πάνω στη σκακιέρα στο δεύτερο ημίχρονο του ματς, ήταν αυτές που έφεραν και την ισορροπία στο γήπεδο και την ισοπαλία στο αποτέλεσμα. Τώρα την προσεχή Πέμπτη τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Και θα χρειάζεται ακόμα περισσότερο… σκάκι προκειμένου να έρθει η πρόκριση για την ΑΕΚ. Θα είναι παιχνίδι με πολύ περισσότερη τακτική σε σχέση μ’ αυτό των Βρυξελλών.

Βεβαίως, μέχρι στιγμής αυτό που έχει δείξει ο Νίκολιτς, είναι πως το συγκεκριμένο κομμάτι το έχει πολύ καλά. Ο Σέρβος δεν διόρθωσε με τις κινήσεις του την εικόνα της ομάδας μόνο στο ματς των Βρυξελλών. Το έχει κάνει σχεδόν σε όλα μέχρι τώρα. Μην ξεχνάτε πως η ΑΕΚ προκρίθηκε επί του Άρη Λεμεσού, με τα γκολ των δύο αλλαγών που έκανε ο Νίκολιτς στο δεύτερο ημίχρονο και στο ξεκίνημα της παράτασης. Για τον Σέρβο ποτέ άλλωστε δεν υπάρχει μόνο η αρχική ενδεκάδα. Πάντως το αγωνιστικό του σχέδιο αφορά και τον τρόπο που θα μπορεί, αν χρειαστεί, να επέμβει μέσα στο ματς. Και φυσικά αυτό έχει να κάνει και με το πολύ διάβασμα που κάνει συνολικά στον αντίπαλο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Μετά τα ευρωπαϊκά ματς να περάσουμε στην πρεμιέρα της Σούπερ Λιγκ. Ξεχωρίζει το παιχνίδι του πρωταθλητή Ελλάδας με τον Αστέρα Τρίπολης. Ένα ματς που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, αφού οι Πειραιώτες… κουβαλούν τιμωρία από τον τελικό του Κυπέλλου. Όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, αξίζει να σταθούμε στους πιτσιρικάδες που έχει ο Ολυμπιακός στην αποστολή. Εκτός από τον Πνευμονίδη και τον Λιατσικούρα που ήταν στην προετοιμασία, ο Μεντιλίμπαρ πήρε μαζί του και τον Αγγελάκη.

Πλέον δεν είναι μυστικό ούτε και είδηση ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πάει σε άλλο επίπεδο με τους μικρούς. Έχουν κάνει αλλαγή φιλοσοφίας, εμπιστεύονται νεαρούς παίκτες και φυσικά έχουν και έναν προπονητή που τολμάει να το κάνει χωρίς να φοβάται αν θα χάσει κάποιο ρυθμό ή δεν είναι καλό το θέαμα. Το ματς, πάντως, δεν θα είναι απλή ιστορία για τον Ολυμπιακό απέναντι σε μια καλή ομάδα που πέρσι του έκοψε πέντε βαθμούς.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Θα καταφέρει η Eθνική ομάδα μπάσκετ να κατακτήσει ένα μετάλλιο στο επικείμενο Ευρωμπάσκετ; Όποιος δώσει σαφή απάντηση ας κάνει τον μάντη – πλούσιος θα γίνει σύντομα! Το μεγάλο απωθημένο συνεπώς για τον Σπανούλη και τους παίκτες του είναι να ανέβουν ύστερα από πολλά χρόνια στο βάθρο. Αλλά εδώ ισχύει πως η επιτυχία δεν προαναγγέλλεται. Ποιος, αλήθεια, πίστευε στον θρίαμβο του 1987, όταν ακόμη δεν είχαμε βγει από το μπασκετικό καβούκι μας; Και βέβαια οι λίγο παλαιότεροι θα θυμούνται πως πήγαμε με κατεβασμένα φτερά στο Βελιγράδι το 2005, αλλά προέκυψε ένα χρυσό μετάλλιο που άφησε εποχή.

Τι θα δούμε τώρα στην Κύπρο; Όποιος υποστηρίξει πως τα πάντα κύλησαν ομαλά στην προετοιμασία της ομάδας, ψέματα θα πει. Βουτηγμένοι οι περισσότεροι σε έναν κυκεώνα αμφιβολιών αναφορικά με τη συμμετοχή ή όχι του Γιάννη και είναι αλήθεια πως η ΕΟΚ δεν έκανε τους καλύτερους των χειρισμών, αφήνοντας να σέρνεται το θέμα έως το φινάλε (του). Ο Αντετοκούνμπο είναι το σημείο αναφοράς – για πολλοστή φορά. Ο παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις είτε στη δημιουργία είτε στο ριμπάουντ, και μάλιστα σε ένα σύνολο που δεν έχει πολλούς «άσους» ούτε και σπέσιαλ ριμπάουντερ. Με απλά λόγια, η ομαδική δουλειά μπορεί να βγάλει ασπροπρόσωπο τον Σπανούλη, τον κόουτς που θέλει όχι μόνο να φτάσει στο τέλος της διαδρομής, αλλά να γίνει ο νέος... Γιαννάκης, κατακτώντας μετάλλιο τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής.

