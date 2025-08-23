ΕΠΟ: Επιστροφή στην αλάνα με άρωμα 2004!

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 150 παιδιών που διασκέδασαν παίζοντας ποδόσφαιρο, πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδική, η αναπτυξιακή δράση με τίτλο «Επιστροφή στην αλάνα». Το τρόπαιο του EURO 2004 σε ρόλο... «επίτιμου καλεσμένου»,

Παρών ήταν πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης ενώ η αναπτυξιακή δράση έγινε με οργανωτική ευθύνη της ΕΠΣ Χαλκιδικής, υπό την αιγίδα της ΕΠΟ και των προγραμμάτων Grassroots.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ:

Την "παράσταση έκλεψε" το τρόπαιο του EURO 2004 σε ρόλο... "επίτιμου καλεσμένου", που αποτέλεσε πόλο έλξης για όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έσπευσαν να φωτογραφηθούν, ενώ τα παιδιά διασκέδασαν μέσω των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (face painting, photobooth). "Γαλανόλευκο χρώμα" στην εκδήλωση έδωσαν οι legends της Εθνικής Ομάδας, Θοδωρής Ζαγοράκης, Φάνης Κατεργιαννάκης, αλλά και οι τεχνικοί διευθυντές της Εθνικής Ομάδας, Δημήτρης Σαλπιγγίδης, Βασίλης Τοροσίδης, που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και φωτογραφήθηκαν με τα παιδιά υπογράφοντας αυτόγραφα για αρκετή ώρα.

Την δράση τίμησαν με την παρουσία τους -μεταξύ άλλων- ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, Βασίλης Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Χαλκιδικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, Σταύρος Σαρηγιαννίδης, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Μακεδονίας, Σάββας Δημητριάδης, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης, Μάνος Γαβριηλίδης, καθώς και αρκετά μέλη και γραμματείς των εν λόγω ΕΠΣ.

Το αγωνιστικό μέρος της δράσης περιλάμβανε μη ανταγωνιστικά παιχνίδια διασκεδαστικού χαρακτήρα υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών της ΕΠΟ, Γιάννη Γκίση, Μιχάλη Ιορδανίδη, ενώ με το πέρας της εκδήλωσης τα παιδιά, που ευχαριστήθηκαν ιδιαίτερα τη συμμετοχή τους, έλαβαν ως δώρα από την ΕΠΣ Χαλκιδικής και την ΕΠΟ αναμνηστικά μπλουζάκια του προγράμματος Grassroots "Πάσα στα θρανία", κασκόλ και σχολικά είδη.