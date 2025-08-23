Στις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσιγκτον η κλήρωση του Μουντιάλ

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για το Παγκόσμιο Κύπελλο και το δώρο του Ινφαντίνο.

Στην Ουάσιγκτον στις 5 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί η κλήρωση του Μουντιάλ 2026 που θα γίνει σε τρεις χώρες της Βορείου Αμερικής, σε Καναδά, Μεξικό και ΗΠΑ.

Πρόκειται για «πιθανώς το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός», δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, φορώντας ένα κόκκινο καπέλο με το σύνθημα «Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα», ενώ διευκρίνισε πως η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο Kennedy Center - τον εμβληματικό συναυλιακό χώρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, τον οποίο ο ίδιος έχει αναλάβει πρόσφατα να διαχειριστεί.

Ο 79χρονος ηγέτης, λάτρης των σπορ, έκανε την ανακοίνωση από το Οβάλ Γραφείο, δίπλα στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Ο πρόεδρος της FIFA είχε μαζί του το θρυλικό τρόπαιο της διοργάνωσης, η οποία θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, με αγώνες και στον Καναδά και στο Μεξικό. Ο Ινφαντίνο προσκάλεσε τον εμφανώς ενθουσιασμένο Τραμπ να το αγγίξει. «Αυτό προορίζεται μόνο για νικητές, και επειδή εσείς είστε νικητής, μπορείτε επίσης να το αγγίξετε», δήλωσε ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδιας.

«Μπορώ να το κρατήσω;», ρώτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας ότι το τρόπαιο θα ταίριαζε τέλεια με τη διακόσμηση του Οβάλ Γραφείου, το οποίο έχει γεμίσει με κάθε λογής χρυσά διακοσμητικά. «Είναι ένα όμορφο χρυσό κομμάτι», είπε με θαυμασμό.

Ο Ινφαντίνο παρέδωσε επίσης στον Αμερικανό πρόεδρο ένα γίγαντιο αντίγραφο εισιτηρίου για τον τελικό του Μουντιάλ, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, στις 19 Ιουλίου 2026. Στο εισιτήριο αναγράφεται: «Θέση 1, σειρά 1» και φέρει τον αριθμό «45/47» - αναφορά στις δύο θητείες του Τραμπ, ως 45ος και 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τέλος, σε μια απρόσμενη δήλωση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν -ο οποίος «πολύ το θέλει», όπως είπε- «μπορεί να έρθει ή και να μην έρθει» για να παρακολουθήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, από το οποίο η Ρωσία έχει αποκλειστεί λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ, ψάχνοντας σε ένα συρτάρι του γραφείου του, ανέσυρε μια φωτογραφία που τον δείχνει μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο κατά την πρόσφατη συνάντησή τους στην Αλάσκα. Εξήγησε ότι ο Πούτιν του την είχε στείλει και δήλωσε ότι σκοπεύει να την υπογράψει.