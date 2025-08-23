Από την Τότεναμ οδεύει προς το Αμβούργο ο Βούσκοβιτς

Σε εξέλιξη οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες

Από την Αγγλία στη Γερμανία, και από την Τότεναμ στο Αμβούργο είναι έτοιμος να μετακομίσει ο Λούκα Βούσκοβιτς.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Φαπρίσιο Ρομάνο, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες για δανεισμό του Κροάτη είναι σε εξέλιξη. «Το Αμβούργο είναι κοντά στην ολοκλήρωση της συμφω ας δανεισμού για την απόκτηση του Λούκα Βούσκοβιτς από την Τότεναμ. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα».

Οι «Σπερς» είχαν αποκτήσει τον Σεπτέμβριο του 2023 το νεαρό άσο από την Χάιντουκ αντί 14 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν υπογράψει μαζί του συμβόλαιο μέχρι το 2030.

Ο παίκτης όμως, σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, έπρεπε να περιμένει μέχρι τα 18 του για να μετακομίσει στην Αγγλία, κάτι που συνέβη φέτος.