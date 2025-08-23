Γκουαρντιολα: «Θα δούμε σύντομα για τον Έντερσον»

Η Γαλατασαράι ενδιαφέρεται για τον Έντερσον και μάλιστα έχει καταθέσει πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του.

Το μέλλον του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα στην Μάντσεστερ Σίτι είναι αβέβαιο αλλά όπως δήλωσε και ο Πεπ Γκουρντιόλα όλα θα λήξουν σύντομα.

«Θα δούμε σύντομα. Γιατί μέχρι μετά τον αγώνα με την Μπράιτον (σ.σ. στις 31/8), η μεταγραφική περίοδος θα έχει τελειώσει και μετά μπορούμε να πούμε: "εντάξει, τελείωσε". Τώρα όλα είναι: "Τι θα συμβεί;"» είπε χαρακτηριστικά.

Ο 31χρονος τερματοφύλακας πάντως, θέλει να φύγει από τη Σίτι και φέρεται να έχει συμφωνήσει με την τουρκική ομάδα για συμβόλαιο μέχρι το 2028 αντί επτά εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.