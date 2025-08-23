Χανιά: Συνεχίζουν την προετοιμασία τους στην Πάτρα

Στις εγκαταστάσεις της Θύελλας Πατρών οι προπονήσεις της κρητικής ομάδας.

Στην Πάτρα και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της Θύελλας Πατρών συνεχίζεται η προετοιμασία των Χανίων για το νέο πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ 2.

Η ενημέρωση της Κρητικής ομάδας:

Η ΠΑΕ Χανιά ενημερώνει ότι από την Πέμπτη 21 Αυγούστου, και αμέσως μετά τον αγώνα Κυπέλλου, η ομάδα μας μετέβη στην Πάτρα, όπου συνεχίζει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Οι προπονήσεις διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της Θύελλας Πατρών, στο γήπεδο «Φώτης Αραβαντινός», με άριστες συνθήκες και πλήρη υποστήριξη. Η παραμονή της ομάδας στην Πάτρα θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 27 Αυγούστου, οπότε και είναι προγραμματισμένη η επιστροφή στα Χανιά.

Η ΠΑΕ Χανιά αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες της προς τον σύλλογο Α.Π.Σ. Θύελλα Πατρών, και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ. Τάκη Θανόπουλο, για την άψογη φιλοξενία, την εξυπηρέτηση και τη στήριξη που παρέχουν στην ομάδα μας.