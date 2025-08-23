Το πρωτάθλημα αρχίζει… Σέντρα σε Φάληρο, Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο

Το πρωτάθλημα της Super League για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 ανοίγει την αυλαία του με τρεις αναμετρήσεις.

Η ώρα για την έναρξη της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2025-26 έφτασε. Η δράση ξεκινά σήμερα με τρία δυνατά παιχνίδια.

Στο άδειο λόγω τιμωρίας «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο νταμπλούχος Ολυμπιακός υποδέχεται στις 20:00 τον Αστέρα Aktor. Αυτό είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που θέλει να ξεκινήσει θετικά το ταξίδι για την υπεράσπιση του τίτλου. Οι Αρκάδες έχοντας τον Σάββα Παντελίδη και φέτος στον πάγκο τους, έδειξαν ένα δεμένο σύνολο στα φιλικά, ικανό για την έκπληξη. Εξάλλου, πέρυσι ο Αστέρας ήταν η μόνη ελληνική ομάδα που δεν έχασε από τους «ερυθρόλευκους».

Την ίδια ώρα, ο Άρης φιλοξενεί στο «Κλ. Βικελίδης» τον Βόλο θέλουν να κάνουν νικηφόρο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, μετά το κάζο από την Αράζ. Ο Βόλος έδωσε ήδη ένα επίσημο παιχνίδι για το Κύπελλο, επικρατώντας 4-0 του ΠΑΣ Γιάννινα, και φιλοδοξεί φέτος να κάνει μια καλή πορεία.

Στις 22:00, ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Ατρόμητο. Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη έχει προβληματίσει στα φιλικά με την επιθετική της δυστοκία, ωστόσο έκανε κάποιες τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις, ελπίζοντας να βρει τη λύση. Οι Περιστεριώτες, με τον Λεωνίδα Βόκολο πλέον στον πάγκο τους, θέλουν να κάνουν το βήμα παραπάνω σε σχέση με πέρυσι εξασφαλίζοντας ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της πρώτης αγωνιστικής:

Σάββατο 23 Αυγούστου

20:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Βόλος ΝΠΣ (Novasports Prime)

20:00 Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης (Cosmote Sport 1)

22:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Ατρόμητος (Cosmote Sport 2)

Κυριακή 24 Αυγούστου

20:15 OPAP Arena, ΑΕΚ – Πανσερραϊκός (Cosmote Sport 1)

21:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (Novasports Prime)

Δευτέρα 25 Αυγούστου

19:30 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – ΑΕ Κηφισιά (Novasports 2)

*Δεν έχει οριστεί ακόμη το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ