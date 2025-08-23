Sun: «Ποστέκογλου και Μουρίνιο υποψήφιοι για τον πάγκο της Νότιγχαμ»

Η προπονητολογία έχει αρχίσει για την Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την ρήξη που υπάρχει στις σχέσεις του Νούνο Εσπίριτο Σάντο με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Πορτογάλος τεχνικός σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι οι σχέσεις του με τον ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ έχουν ψυχρανθεί, ανοίγοντας ουσιαστικά την πόρτα της εξόδου από την αγγλική ομάδα.

Η Sun, μάλιστα σε δημοσίευμά της αναφέρει ότι οι ιθύνοντες της Νότιγχαμ Φόρεστ έχουν ήδη καταρτίσει λίστα με υποψήφιους αντικαταστάτες του Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Τα ονόματα που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι της αγγλικής ομάδας είναι του Άγγελου Ποστέκογλου που παραμένει άνεργος μετά την λύση της συνεργασίας του με την Τότεναμ, αλλά και του Ζοσέ Μουρίνιο.

Η περίπτωση του ομογενή προπονητή είναι πιο εύκολη για τη Νότιγχαμ, αφού ο Ποστέκογλου δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο, αντίθετα με τον Ζοσέ Μουρίνιο, που έχει συμβόλαιο με την Φενέρμπαχτσε για ακόμη μια σεζόν.