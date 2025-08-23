Η Τότεναμ δίνει πάνω από 70 εκατ. στην Σίτι για τον Σαβίνιο

Οι «Spurs» είναι αποφασισμένοι να αποκτήσουν τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, παρά την σθεναρή στάση που κρατάει η Μάντσεστερ Σίτι.

Η Τότεναμ μέχρι στιγμής έχει καταθέσει δύο προτάσεις στους «Σίτιζενς» για την απόκτηση του Σαβίνιο, με την απάντηση της Σίτι να είναι και τις δύο φορές αρνητική, αφού ο Βραζιλιάνος υπολογίζεται κανονικά από τον Πεπ Γκουαρντιόλα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, η Τότεναμ δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια απόκτησης του Σαβίνιο, αφού θα επανέλθει με νέα βελτιωμένη πρόταση για να πείσει την Σίτι να δώσει θετική απάντηση.

Οι Άγγλοι αναφέρουν ότι οι «Spurs» θα προσφέρουν στην τρίτη και τελικής του πρόταση ένα ποσό πάνω από τα 70 εκατ. ευρώ για να κάμψουν την αντίσταση της Σίτι και να κάνουν «δικό» τους τον Σαβίνιο.