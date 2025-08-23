Ο Ντοναρούμα αποχαιρέτησε τους οπαδούς της Παρί (vid)

Μετά το τέλος της αναμέτρησης των Παριζιάνων με την Ανζέ (1-0), ο Ντοναρούμα έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο, με πολιτικά, προκειμένου να χαιρετήσει για τελευταία φορά τους οπαδούς της Παρί.
Ο 26χρονος τερματοφύλακας, βρίσκεται μια... ανάσα από το να συνεχίσει την καριέρα του στην Μάντσεστερ Σίτι, αφού σύντομα αναμένεται να ταξιδέψει στην Αγγλία για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.
Donnarumma poussé et salué par TOUS ses coéquipiers et le Parc des Princes— Canal Supporters (@CanalSupporters) August 22, 2025
Séquence très forte 🥹❤️💙 pic.twitter.com/2XRvzanGHK