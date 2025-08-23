Ο Ντοναρούμα αποχαιρέτησε τους οπαδούς της Παρί (vid)

Ο Ιταλός πορτιέρε ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Μάντσεστερ Σίτι και το βράδυ της Παρασκευής, αποχαιρέτησε τους οπαδούς της Παρί.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης των Παριζιάνων με την Ανζέ (1-0), ο Ντοναρούμα έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο, με πολιτικά, προκειμένου να χαιρετήσει για τελευταία φορά τους οπαδούς της Παρί.

Ο 26χρονος τερματοφύλακας, βρίσκεται μια... ανάσα από το να συνεχίσει την καριέρα του στην Μάντσεστερ Σίτι, αφού σύντομα αναμένεται να ταξιδέψει στην Αγγλία για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.