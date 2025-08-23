Ντε Τσέρμπι για Ραμπιό: «Δεν πρόκειται να εκπορνευτώ για έναν παίκτη που μας δίνει νίκες»

O προπονητής της Μαρσέιγ, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, μίλησε για το σοβαρό επεισόδιο στα αποδυτήρια της ομάδας του, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει εκπτώσεις στην ηθική του για έναν ποδοσφαιριστή.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν πρόκειται να εκπορνευτώ για χάρη ενός παίκτη που μας χαρίζει νίκες. Όπως είπε και ο Μπενατιά, είμαι στο ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια. Έχω συνηθίσει να μιλάω για όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια, αλλά πρέπει να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Είναι αναγκαίο.

Σε έναν επαγγελματικό χώρο, αν δύο εργαζόμενοι πιαστούν στα χέρια, σαν σε μια παμπ στην Αγγλία, και ο ένας συνάδελφος βρεθεί στο πάτωμα αναίσθητος, τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης στη Γαλλία; Υπάρχουν δύο λύσεις: είτε αναστολή, είτε απόλυση.

Ο Μπενατιά και ο Λονγκόρια μίλησαν τηλεφωνικά το Σάββατο και την Κυριακή. Περιμέναμε μέχρι τη Δευτέρα για να ανακοινώσουμε μία ξεκάθαρη απόφαση: να απομακρύνουμε τους παίκτες από την ομάδα».