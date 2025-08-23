Tα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του Copa Libertadores

Το Copa Libertadores, μπαίνει στην τελευταία του στροφή. Δείτε τα ζευγάρια των προημιτελικών της διοργάνωσης, όπως αυτά προέκυψαν από τα αποτελέσματα της φάσης των «16».

Η κορυφαία διοργάνωση στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, έχει ξεκίνησε από τις 4 Φεβρουαρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 29 Νοεμβρίου, ενώ μόλις ολοκληρώθηκε η φάση των «16» με τα ζευγάρια των προημιτελικών να γίνονται γνωστά.

Στη φάση των «16», η Λίγκα ντε Κίτο από το Εκουαδόρ έκανε την έκπληξη και πήρε την πρόκριση κόντρα στην κάτοχο του τροπαίου, Μποταφόγκο, ενώ η Σάο Πάολο ξεπέρασε στη διαδικασία των πέναλτι το εμπόδιο της Ατλέτικο Νασιονάλ από την Κολομβία.

Τα πέναλτι χρειάστηκε και η Ρίβερ Πλέιτ για να αποκλείσει τη Λιμπερτάδ Ασουνσιόν της Παραγουάης, ενώ προκρίσεις πανηγύρισαν επίσης Βελέζ, Παλμέιρας, Ράσινγκ, Εστουντιάντες και Φλαμένγκο.

Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του Copa Libertadores:

Λίγκα ντε Κίτο-Σάο Πάολο

Ρίβερ Πλέιτ-Παλμέιρας

Βελέζ-Ράσινγκ

Φλαμένγκο-Εστουντιάντες