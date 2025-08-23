Συνεχίζει στο… ρελαντί η Παρί

Για ένα ακόμη παιχνίδι στο ξεκίνημα της Ligue 1, η Παρί Σεν Ζερμέν δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, ωστόσο έκαμψε την αντίσταση της Ανζέ (1-0) και προχωρά χωρίς βαθμολογική απώλεια στις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Μία εβδομάδα μετά το δύσκολο διπλό σε βάρος της Ναντ στην πρεμιέρα (0-1), η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με το ίδιο, «φτωχό» για τα δεδομένα της σκορ, απέναντι στην Ανζέρ στο Parc De Princes.

Αυτή τη φορά, «χρυσός» σκόρερ δεν ήταν ο Βιτίνια, όπως στο ματς της πρώτης αγωνιστικής, αλλά ένας παρτενέρ του στη μεσαία γραμμή, ο Φαμπιάν Ρουίθ.

Ο Ισπανός πέτυχε το γκολ της νίκης στο 50ο λεπτό. Η Παρί θα μπορούσε να έχει ανοίξει το σκορ πολύ νωρίτερα, όμως ο Ουσμάν Ντεμπελέ είχε αστοχήσει σε εκτέλεση πέναλτι στο 27΄.