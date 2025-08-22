Αν και βρέθηκε να χάνει μόλις στο 6’, η Τσέλσι έκανε κομμάτια την Γουέστ Χαμ με το εντυπωσιακό 1-5. Γκολ και ασίστ ο Ζοάο Πέντρο.

Την πρώτη της νίκη για τη σεζόν 2025-26 στην Premier League πήρε η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα και μάλιστα με εμφατικό τρόπο κόντρα σε μια απογοητευτική, Γουέστ Χαμ, που είδε τους fans της να φεύγουν από το γήπεδο πριν το ημίχρονο. Στους 4 βαθμούς οι Μπλε έπειτα από δύο αγωνιστικές, στα 8 γκολ παθητικό το σύνολο του Γκρέιαμ Πότερ, ο οποίος φαίνεται πως δεν σώζεται ούτε με «μαγικό».

Παρά το τελικό σκορ, το ματς ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τα Σφυριά. Στο 6’ με τρομερό σουτ εκτός περιοχής στο παραθυράκι ο Πακετά τίναξε τα δίχτυα, όμως το 1-0 έμεινε μέχρι το 14’ όταν μετά το κόρνερ του Πέντρο Νέτο ο Κουκουρέγια πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Ζοάο Πέντρο τη δεύτερη από κοντά για το 1-1. Στο 17’ ακυρώθηκε το γκολ του Φίλκρουγκ για τους γηπεδούχους για οφσάιντ του Τοντιμπό και κάπου εκεί όλα τελείωσαν για την Γουέστ Χαμ.

Στο 23’ ο Ζοάο Πέντρο έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Νέτο από κοντά το 1-2 με το γκολ να μετρά παρά το μαρκάρισμα του Τσαλόμπα στον Πακετά. Πριν βγει το ημίχρονο οι Μπλε πέτυχαν και τρίτο γκολ, στο 34’, όταν ο Εστεβάο έκανε καταπληκτική ενέργεια από δεξιά και γύρισε πάρε-βάλε σε κενό τέρμα στον Έντσο Φερνάντες, που είχε εύκολο έργο (1-3).

Στην επανάληψη, η Τσέλσι, αφού έχασε ευκαιρία στο 50’ με τον Φερνάντες, πέτυχε νωρίς ακόμα δύο γκολ από κόρνερ. Στο 54’ ο keeper των γηπεδούχων, Χέρμανσεν, έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Καϊσέδο με ωραίο πλασέ με το εξωτερικό οριζόντιο-και-μέσα, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-4. Το party συνεχίστηκε 4 λεπτά μετά όταν η άμυνα δεν μπόρεσε να βγάλει και ο Τσαλόμπα αυτή τη φορά το εκμεταλλεύτηκε.

Στη συνέχεια οι Μπλε μπήκαν σε economy-mode για να γλυτώσουν δυνάμεις ενόψει της συνέχεια και έτσι η Γουέστ Χαμ πιθανότατα γλύτωσε την πιο βαριά εντός έδρας ήττα της ιστορίας της καθώς το 1-5 παρέμεινε μέχρι το φινάλε.