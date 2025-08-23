Αυτή η ομάδα μπορεί να φτιάξει ξανά το ευρωπαϊκό στάτους της ΑΕΚ και ο Γιόβιτς με τον Ντέσερς θα βοηθήσουν τον Ζίνι

Η ομάδα ξεκουράστηκε και με μια προπόνηση πάει στον επόμενο αγώνα. Δεν είναι η Άντερλεχτ. Είναι ο Πανσερραϊκός. Και είναι ο πιο κρίσιμος! Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Αυτά είναι τα ωραία. Θα χορτάσουμε ΑΕΚ και Φιλαδέλφεια με 3 αγώνες από Κυριακή σε Κυριακή. Με 3 νίκες δεν θα υπάρχει πιο όμορφο αντίο στο καλοκαίρι. Ενα καλοκαίρι περίεργο. Ενα καλοκαίρι που άλλαξε πολλά και θα αλλάξουν κι άλλα. Κι επίσης, ένα καλοκαίρι που δυο προκρίσεις και πέντε παιχνίδια αήττητη, τα τρία εκτός, δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμη το παραμικρό στην ΑΕΚ. Και με μια ήττα την άλλη Πέμπτη το όφελος της θα είναι το ίδιο σαν να αποκλείστηκε με δύο ήττες τον… Ιούλιο. Στην ευρωπαϊκή της πορεία και προοπτική γιατί για μένα ήδη έχει κερδίσει πράγματα.

Μια ομάδα που προέρχεται από 6 σερί ήττες και μένει αήττητη στους 5 επόμενους έχοντας κάνει μάλιστα ήδη και δύο προκρίσεις, έστω και σε διαφορετική σεζόν, σίγουρα έχει κερδίσει κάτι. Την αξιοπρέπεια της. Την πίστη της. Και σε μεγάλο βαθμό και την αυτοπεποίθηση της. Τώρα βέβαια θέλει να κερδίσει την πρόκριση. Που είναι το απόλυτο ζητούμενο. Αυτη η βερσιόν της ομάδας δεν έχει ευθύνη για το ότι η ΑΕΚ ξεκινάει χαμηλότερα κι από ομάδες του Γιβραλτάρ όμως οι ομάδες έχουν συνέχεια. Αυτή μπορεί να γίνει η ομάδα που θα το φτιάξει. Ομως όταν έχεις πέσει χαμηλά η υπέρβαση είναι ο μόνος τρόπος για να ξανανέβεις. Αυτο κυνηγάει η ΑΕΚ. Το 3 στα 3 με τελευταίο αντίπαλο την μεγάλη Άντερλεχτ που σύμφωνα με τον βέλγικο Τύπο μάλιστα, έκανε την Πέμπτη το καλύτερο παιχνίδι των πολλών τελευταίων χρόνων.

Την ερχόμενη Πέμπτη λοιπόν η ΑΕΚ έχει ένα πολύ δύσκολο έργο όμως κακά τα ψέμματα κατάφερε να το κανει λίγο ευκολότερο αφού αρκεί μόνο μια απλή νίκη για να προκριθεί ενώ η ισοπαλία δεν την αποκλείει. Ενας τελικός. Σαν μονό παιχνίδι που γίνεται στη Φιλαδέλφεια. Οτι έγινε στις Βρυξέλλες σβήνει και όλα θα κριθούν στο δικό μας σπίτι. Αυτό που δεν σβήνει είναι η μεγάλη απόδοση του Στρακόσια, η επιστροφή με γκολάρα του Ελίασον, η απίστευτη ανοησία που έκανε ο Μάνταλος και βέβαια η παλικαριά των παικτών της ΑΕΚ ανεξάρτητα αν ήταν σε καλή ή μέτρια μέρα που δεν παρέδωσαν τα όπλα και παρά τα… χτυπήματα βρήκαν την δύναμη να φέρουν την ισορροπία και να πάρουν και το αποτέλεσμα.

Ηταν το καλύτερο δυνατό βάσει των ευκαιριών αλλά και της εικόνας των δύο ομάδων. Ομως υπήρχε ένα σημείο που όλα θα μπορούσαν να αλλάξουν. Στην πρώτη αλλά τεράστια ευκαιρία που δημιούργησε η ΑΕΚ, αν ο Ζίνι έκανε το 0-1 θα μπορούσε να αντιστρέψει τα πάντα γιατί η Άντερλεχτ φαίνεται μια ομάδα με αρκετά ευαίσθητη ψυχολογία και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε ενόψει της ρεβάνς και μάλιστα στο Ναό. Ομως το γκολ δεν μπήκε...

Η ενέργεια πρώτα του Κουτέσα και ιδίως του Γκάτσι ήταν τρομερές αλλά ο Ζίνι τελείωσε την φάση ως πρώην παίκτης του… Λεβαδειακού. Δεν το λέω υποτιμητικά αλλά η αλήθεια είναι πως μέσα από τις υπερβάσεις ανεβαίνεις επίπεδο. Είπε πως το γκολ θα έρθει, του δόθηκε μια ευκαιρία πολύ καλύτερη από άλλες που έχει μετατρέψει σε γκολ όταν η μπάλα έκαιγε λιγότερο και έκανε πάσα στον τερματοφύλακα. Η αλήθεια είναι πως πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος παίκτης για να μπορέσεις να κάνεις γκολ στην πρώτη ευκαιρία μετά από 15 λεπτά σφυροκόπημα, εκτός έδρας απέναντι σε τέτοια ομάδα. Αν το κάνεις όμως κάνεις την μεγάλη διαφορά...

Το γράφω για τον Ζίνι γιατί είναι ένα παιδί που πιστεύω πάρα πολύ από την πρώτη μέρα που τον είδα να παίζει. Άλλωστε αμέσως μετά την χθεσινή ευκαιρία κάνει σχεδόν 60 μέτρα με την μπάλα χωρίς να μπορέσει να τον σταματήσει κανείς. Το ότι σούταρε αουτ εκεί δεν είναι κακό. Ομως έχουμε ήδη ζητήσει παραπάνω από όσα αποδεικνύεται πως μπορεί. Εχει παίξει βασικός και στα πέντε πρώτα ματς. Και όλοι κρεμόμαστε πάνω του. Είναι βιαστικό και άδικο. Ο Γιόβιτς και μακάρι κι ο Ντέσερς θα τον βοηθήσουν πολύ. Εκτός από την επιθετική ισχύ της ΑΕΚ που θα την εκτοξεύσουν…