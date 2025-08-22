Sky Sports: «Έκπληκτος ο Μαρινάκης με τις δηλώσεις του Νούνο»

Σε μια άτυπη... Νουνονιάδα εξελίσσεται η σημερινή μέρα (22/8) στο Νησί, καθώς τελευταίο ρεπορτάζ του «Sky Sports» αναφέρει ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας δεν σκοπεύει να απολύσει τον Πορτογάλο προπονητή από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Πρωινό (22/8) δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης σκόπευε να απολύσει τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο μία εβδομάδα μετά την 1η αγωνιστική της Premier League.

Στη συνέχεια κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι ανάμεσα στους υποψήφιους διαδόχους για τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Το απόγευμα, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ιδιαίτερου αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο (24/8, 16.00), ο Νούνο επιβεβαίωσε ότι η σχέση του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη έχει σημαντική φθορά πλέον, κάτι που ενόχλησε τη διοίκηση του συλλόγου!

Το «Sky Sports» αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει κάποιο σενάριο απομάκρυνσης του έμπειρου Πορτογάλου τεχνικού τη δεδομένη στιγμή, καθώς έχουν γίνει πολλές μεταγραφές και μάλιστα, με σημαντικά ποσά, ενώ ο Νούνο πιστώνεται την έξοδο στην Ευρώπη με... happy end μετά τον προβιβασμό στο Europa League εις βάρος της Κρίσταλ Πάλας.