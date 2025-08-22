«Πάτησε» Αθήνα ο Ρενάτο Σάντσες: «Μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός, ήρθα για τίτλους!»

Ο Ρενάτο Σάντσες έφτασε πριν από λίγα λεπτά στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά την μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Το SDNA είναι αυτό που αποκάλυψε την «βόμβα» του Παναθηναϊκού με τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος έδειξε από την πρώτη στιγμή την πρόθεσή του να φορέσει την πράσινη φανέλα και να συνεργαστεί ξανά με τον Ρουί Βιτόρια.

Η Τραμζπονσπόρ προσπάθησε να μπει... σφήνα και να τον αποκτήσει, όμως το «Τριφύλλι» λειτούργησε μεθοδικά και κατάφερε να εξασφαλίσει το «ναι» τόσο του ποδοσφαιριστή, όσο και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο έμπειρος Πορτογάλος χαφ λοιπόν έφτασε πριν από λίγα λεπτά στο «Ελ. Βενιζέλος», ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια να βάλει υπογραφή στο συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.

Υπενθυμίζουμε πως ο Σάντσες θα μετακινηθεί στο «Τριφύλλι» με την μορφή του δανεισμού, με την «Equipe» να τονίζει ότι δεν θα υπάρχει οψιόν αγοράς στο «deal».

Αναλυτικά οι πρώτες του δηλώσεις:

Ποιο ήταν το σημείο - «κλειδί» στις διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό ώστε να επιτευχθεί τελικά η μεταγραφή;

«Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι εδώ. Είναι πολλοί οι λόγοι που ήρθα, ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σπουδαία ομάδα. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ο πρώτος μου προπονητής, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος».

Για τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό:

«Ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ήθελα να έρθω εδώ για να την βοηθήσω να κατακτήσει τίτλους. Εύχομαι κι εγώ με την σειρά μου να βοηθήσω για να πανηγυρίσουμε».