«Πάτησε» Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες

Ο Ρενάτο Σάντσες έφτασε πριν από λίγα λεπτά στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά την μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό.

Το SDNA είναι αυτό που αποκάλυψε την «βόμβα» του Παναθηναϊκού με τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος έδειξε από την πρώτη στιγμή την πρόθεσή του να φορέσει την πράσινη φανέλα και να συνεργαστεί ξανά με τον Ρουί Βιτόρια.

Η Τραμζπονσπόρ προσπάθησε να μπει... σφήνα και να τον αποκτήσει, όμως το «Τριφύλλι» λειτούργησε μεθοδικά και κατάφερε να εξασφαλίσει το «ναι» τόσο του ποδοσφαιριστή, όσο και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο έμπειρος Πορτογάλος χαφ λοιπόν έφτασε πριν από λίγα λεπτά στο «Ελ. Βενιζέλος», ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια να βάλει υπογραφή στο συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.

Υπενθυμίζουμε πως ο Σάντσες θα μετακινηθεί στο «Τριφύλλι» με την μορφή του δανεισμού, με την «Equipe» να τονίζει ότι δεν θα υπάρχει οψιόν αγοράς στο «deal».

