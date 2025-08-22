Ατρόμητος: Μοναδικός απών ο Τσιλούλης κόντρα στον Παναιτωλικό

Η σχετική ενημέρωση της ΠΑΕ Ατρόμητος:
«Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας εν όψει της αναμέτρησης κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (23/8) για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League 2025/26.
Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής προπόνησης, ο προπονητής της ομάδας μας, Λεωνίδας Βόκολος, ανακοίνωσε και την αποστολή που θα είναι διαθέσιμη για το ματς.
Αυτή την αποτελούν οι:
Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Παπαδόπουλος, Ουεντραόγκο, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Παλμεζάνο, Μπάτος, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.
Εκτός επιλογών έχει μείνει ο Σωτήρης Τσιλούλης που έχει υποστεί τραυματισμό στο γόνατο και αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζει».