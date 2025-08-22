Τεχέρο: «Θα γινόμαστε καλύτεροι ως ομάδα, μας έκανε ζημιά ο αποκλεισμός»

Για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στον Βόλο (23/8, 20:00) μίλησε ο Άλβαρο Τεχέρο, τονίζοντας πως ο Άρης θα γίνει καλύτερη ομάδα, ενώ σημείωσε πως ο αποκλεισμός από την Ευρώπη στοίχισε στους «κιτρινόμαυρους».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Nova:

Για τις πρώτες εντυπώσεις του στον Άρη: «Είναι θετικές οι πρώτες εντυπώσεις μου από τον Άρη. Πηγαίνουν όλα όπως τα περίμενα. Είναι αλήθεια ότι έχουν έρθει πολλοί καινούργιοι παίκτες στην ομάδα. Ωστόσο, πιστεύω ότι προϊόντος του χρόνου θα γινόμαστε καλύτεροι ως ομάδα. Το μυαλό μας βρίσκεται στο πρώτο παιχνίδι της νέας σεζόν, που είναι στην έδρα μας, με τον κόσμο δίπλα μας για τους τρεις πολύτιμους βαθμούς».

Για το αν βρήκε τα πράγματα στην ομάδα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, όπως του τα είχαν περιγράψει: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την κατάσταση που βρήκα εδώ. Σιγά-σιγά εγκλιματίζομαι στην ομάδα, αλλά και στην πόλη. Πιστεύω, ότι με τον καιρό θα είναι όλα ακόμη καλύτερα».

Για το αν το αρχικό σοκ του ευρωπαϊκού αποκλεισμού έχει ξεπεραστεί: «Είναι γεγονός ότι μάς έκανε ζημιά ο αποκλεισμός… Η ομάδα, όμως, έχει αρχίσει και βρίσκει ξανά τα πατήματά της. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αφήσουμε πίσω αυτόν τον αποκλεισμό και να επικεντρωθούμε στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος».

Για το πώς περιμένει το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος: «Κατ’ αρχάς, η ομάδα μας δουλεύει καλά ενόψει αυτού του αγώνα. Έχουμε πολλή όρεξη να μπούμε θετικά στο νέο πρωτάθλημα. Θέλουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και για τον κόσμο μας, που ήταν πολύ δύσκολο να δεχτεί τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό της ομάδας. Θέλουμε να του δώσουμε τη χαρά της νίκης και να μετριάσουμε την άσχημη εντύπωση από τον αποκλεισμό».

Για το ποια αγωνιστική εικόνα να αναμένουν οι φίλοι του Άρη: «Η ομάδα μας θα βγει επιθετικά στο γήπεδο. Θα είμαστε συγκεντρωμένοι επί 90 λεπτά. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες για να βάλουμε όσα περισσότερα γκολ μπορούμε και να πάρουμε τη νίκη».

Για το αν περίμενε ποτέ ότι θα βρεθεί να παίζει εκτός Ισπανίας σε μια χώρα όπως η Ελλάδα: «Είμαι σε μια καινούργια ομάδα, σε μια νέα φάση της ζωής μου. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να μπορέσω να εκπληρώσω τις προσδοκίες που υπάρχουν από μένα».