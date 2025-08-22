Καρυπίδης στους παίκτες: «Να δείξουμε τις πραγματικές μας δυνατότητες ως ομάδα »

Παρών στον σημερινό αγιασμό, πριν την προπόνηση του Άρη, ο Θόδωρος Καρυπίδης

Ο ισχυρός διοικητικός ηγέτης βρέθηκε στον σημερινό αγιασμό, που προηγήθηκε της προπόνησης της ομάδας του Άρη και μίλησε με παίκτες και προπονητικό τιμ.

Μεταξύ άλλων ανέφερε στα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος:

"Μετά την απογοήτευση της Ευρώπης έχουμε υποχρέωση να ξεκινήσουμε με νίκη και να βγάλουμε ένα καλό πρόσωπο, να δείξουμε τις πραγματικές μας δυνατότητες ως ομάδα και να ζεστάνουμε κόσμο που πικράναμε. Έρχεται άλλη μία απαιτητική χρονιά έχουμε υποχρέωση να ανταπεξέλθουμε και να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Νίκες και επιτυχίες και να πετύχουμε τους στόχους μας. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με νίκη αύριο!"