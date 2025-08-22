Στροφή για τον ΠΑΟΚ στην ΑΕΛ - Ακολούθησε μέρος της προπόνησης ο Τάισον

Η ευρωπαϊκή μάχη στην Κροατία ανήκει ήδη στο παρελθόν και η προσοχή του ΠΑΟΚ στρέφεται ολοκληρωτικά στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League απέναντι στην ΑΕΛ, σε μία «άδεια» Τούμπα που περιμένει την πρώτη παράσταση της σεζόν.

Ο Δικέφαλος ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής (22/08) τη διήμερη προετοιμασία στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να διαφοροποιείται ανάλογα με τη συμμετοχή των παικτών στον αγώνα με τη Ριέκα.

Οι βασικοί ακολούθησαν αποθεραπεία και αποκατάσταση σε γήπεδο, γυμναστήριο και πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν έντονα στην τακτική και έκλεισαν την προπόνηση με οικογενειακό διπλό.

Θετικό νέο για τον Ραζβάν Λουτσέσκου η σταδιακή επάνοδος του Τάισον, που έβγαλε σχεδόν όλο το κανονικό πρόγραμμα, ενώ οι Δημήτρης Πέλκας και Σόλα Σορετίρε ακολούθησαν ατομικό. Το Σάββατο (23/08) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 18:00 ενόψει της πρεμιέρας.

Αναλυτικά:

Η υπόθεση πρόκριση στο League Phase του Europa League 2025-26 μένει προσωρινά στην άκρη και η απόλυτη προσοχή του αγωνιστικού τμήματος στρέφεται στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League κόντρα στην ΑΕΛ στην άδεια Τούμπα.

Η διήμερη προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής(22.08) στη Νέα Μεσημβρία.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα του αγώνα στην Κροατίαακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γήπεδο, το γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν με τους προπονητές στον τομέα της τακτικής και στο φινάλε έπαιξαν οικογενειακό διπλό.

Οι Δημήτρης Πέλκας και Σόλα Σορετίρε ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Τάισον έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος της κανονικής προπόνησης.

Το Σάββατο (23.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00.