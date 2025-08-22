Φιλικό με την Κ19 για το «Τριφύλλι»

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού που δεν έπαιξαν βασικοί απέναντι στην Σαμσουνσπόρ αντιμετώπισαν σήμερα την Κ19 του συλλόγου σε φιλική αναμέτρηση.

Μια ημέρα μετά τη νίκη επί της Σαμσουνσπόρ, οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο Κορωπί, με όσους ξεκίνησαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στους Τούρκους να κάνουν αποθεραπεία.

Οι υπόλοιποι αντιμετώπισαν σε φιλικό την Κ19, με τον Τζούρισιτς να συνεχίζει το ατομικό του και τον Γεντβάι να κάνει ξανά θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Σε δύο γκρουπ χωρίστηκαν την Παρασκευή στο «Γ. Καλαφάτης» οι Πράσινοι.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τη Σάμσουνσπορ έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Οι υπόλοιποι έπαιξαν φιλικό με την Κ19.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία έκανε ο Τιν Γεντβάι».