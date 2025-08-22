Άρης: Οι σκέψεις και τα ερωτηματικά του Ουζουνίδη για την ενδεκάδα

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης καταστρώνει τα πλάνα του ενόψει της πρεμιέρας απέναντι στον Βόλο

Ο Άρης ετοιμάζεται για την πρεμιέρα, αύριο, Σάββατο, απέναντι στον ΝΠΣ Βόλος, με τον Μαρίνο Ουζουνίδη να έχει κατασταλλάξει στην ενδεκάδα σε αρκετές θέσεις, με κάποιες όμως να παραμένουν ερωτηματικά.

Κάτω από τα δοκάρια οι Αθανασιάδης και Μάικιτς διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα, με τον Έλληνα κίπερ να δείχνει πως έχει το προβάδισμα στο να πάρει ακόμη μια ευκαιρία.

Στην άμυνα, Μεντίλ, Τεχέρο, Άλβαρο και Φαμπιάνο θεωρούνται δεδομένη, με δυάδα μπροστά τους Μόντσου και Ράτσιτς. Μπροστά από τους δύο στα χαφ υπάρχουν τρία πρόσωπα που διεκδικούν θέση στο "10", με Γιένσεν, Μορουτσάν και Μισεουί να έχουν ο καθένας τα δικά του συν και πλην.

Στην τριπλέτα της επίθεσης, ο Μορόν θεωρείται βασικός και αναντικατάστατος, με Πέρεθ και Ντιαντί να διατηρούν το προβάδισμα για το αρχικό σχήμα.