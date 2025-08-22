Τεχέρο: «Η ομάδα έχει αρχίσει και βρίσκει ξανά τα πατήματά της»

Ο Άλβαρο Τεχέρο, μίλησε στο στη NOVA εν όψει του αυριανού (23/8) εντός έδρας αγώνα του Άρη με τον Βόλο

Αναλυτικά όσα είπε:

Ο νεοφερμένος Ισπανός αμυντικός των “κίτρινων” αρχικά σχολίασε τις πρώτες εντυπώσεις του από τη νέα του ομάδα: “Είναι θετικές οι πρώτες εντυπώσεις μου από τον Άρη! Πηγαίνουν όλα όπως τα περίμενα. Είναι αλήθεια ότι έχουν έρθει πολλοί καινούργιοι παίκτες στην ομάδα. Ωστόσο, πιστεύω ότι προϊόντος του χρόνου θα γινόμαστε καλύτεροι ως ομάδα. Το μυαλό μας βρίσκεται στο πρώτο παιχνίδι της νέας σεζόν, που είναι στην έδρα μας, με τον κόσμο δίπλα μας για τους τρεις πολύτιμους βαθμούς”.

Ερωτώμενος αν βρήκε τα πράγματα στην ομάδα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, όπως του τα είχαν περιγράψει πριν έρθει, απάντησε: “Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την κατάσταση που βρήκα εδώ. Σιγά σιγά εγκλιματίζομαι στην ομάδα, αλλά και στην πόλη. Πιστεύω ότι με τον καιρό θα είναι όλα ακόμη καλύτερα”.

Στην ερώτηση, αν το αρχικό σοκ του ευρωπαϊκού αποκλεισμού έχει ξεπεραστεί, είπε: “Είναι γεγονός ότι μάς έκανε ζημιά ο αποκλεισμός αυτός… Η ομάδα, όμως, έχει αρχίσει και βρίσκει ξανά τα πατήματά της. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αφήσουμε πίσω αυτόν τον αποκλεισμό και να επικεντρωθούμε στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος”.

Σχετικά με το πώς περιμένει το πρώτο παιχνίδι του νέου ελληνικού πρωταθλήματος εστίασε στα εξής: “Κατ’ αρχάς, η ομάδα μας δουλεύει καλά εν όψει αυτού του αγώνα. Έχουμε πολλή όρεξη να μπούμε θετικά στο νέο πρωτάθλημα. Θέλουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και για τον κόσμο μας, που ήταν πολύ δύσκολο να δεχτεί τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό της ομάδας. Θέλουμε να του δώσουμε τη χαρά της νίκης και να μετριάσουμε την άσχημη εντύπωση από τον αποκλεισμό”.

Ερωτώμενος ποια αγωνιστική εικόνα να αναμένουν οι φίλοι του Άρη από την ομάδα, τόνισε: “Η ομάδα μας θα βγει επιθετικά στο γήπεδο. Θα είμαστε συγκεντρωμένοι επί 90 λεπτά. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες για να βάλουμε όσα περισσότερα γκολ μπορούμε και να πάρουμε τη νίκη”.

Στον Τεχέρο τέθηκε το ερώτημα αν περίμενε ποτέ ότι θα βρεθεί να παίζει εκτός Ισπανίας, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, μαζί με παίκτες που εκπαιδεύτηκαν στην Μπαρτσελόνα, όπως ο Μόντσου και ο Κάρλες Πέρεθ, ενώ ο ίδιος προέρχεται από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Προτίμησε να μην επεκταθεί σε θέματα… El Clásico: “Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Είμαι σε μια καινούργια ομάδα, σε μια νέα φάση της ζωής μου. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να μπορέσω να εκπληρώσω τις προσδοκίες που υπάρχουν από μένα”.