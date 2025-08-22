Ολυμπιακός: Στα 25 εκατομμύρια η τιμή... εκκίνησης για τον Τζολάκη, σύμφωνα με τους Τούρκους (pic)

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Κωνσταντής Τζολάκης συνεχίζει να απασχολεί τα τουρκικά ΜΜΕ, ενώ αυτή τη φορά αναφέρθηκαν στο ποσό πώλησης που έχουν ορίσει οι Πειραιώτες για τον Χανιώτη πορτιέρε.

O Kωνσταντής Τζολάκης απασχολεί καθημερινά τα ρεπορτάζ των Τούρκων δημοσιογράφων, οι οποίοι τον εμπλέκουν με δύο ομάδες της γειτονικής χώρας.

Η Γαλατασαράι είναι η ομάδα που έχει δείξει το πιο έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση του, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Sozcu».

Οι τουρκικές πηγές αναφέρουν ακόμη ότι ο Ολυμπιακός έχει ορίσει ως τιμή πώλησης του νεαρού τερματοφύλακα τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Πάντως, από το «ερυθρόλευκο στρατόπεδο», αλλά και την πλευρά του ίδιου του κίπερ δεν υπάρχει θέμα αποχώρησης του από το Λιμάνι, καθώς αμφότεροι είναι άκρως ικανοποιημένοι από την μεταξύ τους συνεργασία.

Ο Τζολάκης τη περσινή σεζόν πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα των Πειραιωτών και το καλοκαίρι αυτό πολλά μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης έδειξαν ενδιαφέρον για την περίπτωση του.