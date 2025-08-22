Όμορφη κίνηση των οπαδών της Σαμσουνσπόρ: Μάζεψαν τα σκουπίδια τους στο ΟΑΚΑ (vid)

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ προχώρησαν σε μια πολύ όμορφη κίνηση, αφού μάζεψαν όλα τα σκουπίδια τους από τις εξέδρες του ΟΑΚΑ, τις οποίες άφησαν σε πολύ καλή κατάσταση.

Παναθηναϊκός και Σαμσουνσπόρ συμφώνησαν να φιλοξενήσουν οπαδούς της αντίπαλης ομάδας, με τους φίλους της τουρκικής ομάδας να προχωρούν και σε μια πολύ όμορφη κίνηση.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό μέσω κάποιων βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, οι Τούρκοι φρόντισαν να μαζέψουν τα σκουπίδια τους μετά το φινάλε του αγώνα, ώστε να αφήσουν το γήπεδο σε άριστη κατάσταση.

Μια ενέργεια που θα έπρεπε να είναι αυτονόητη για όλους, όμως δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό...

Δείτε το βίντεο: