Παναθηναϊκός: Με μικρή καθυστέρηση η άφιξη του Ρενάτο Σάντσες στην Αθήνα

Με μια μικρή καθυστέρηση θα φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος» για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες.

Το «Τριφύλλι» τα έχει βρει σε όλα με την Παρί Σεν Ζερμέν και τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Σήμερα το βράδυ ο Πορτογάλος χαφ θα φτάσει στην χώρα μας, με την άφιξή του να είναι αρχικά προγραμματισμένη για τις 21:20. Ωστόσο, θα υπάρξει τελικά μια μικρή καθυστέρηση, περίπου 40 λεπτών. Φαινόμενο σύνηθες στις πτήσεις, ειδικά τέτοιες περιόδους.

Όπως και να 'χει, οι «πράσινοι» βρίσκονται εν αναμονή της άφιξης του ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα δυναμώσει πολύ σημαντικά την μεσαία γραμμή του Ρουί Βιτόρια.