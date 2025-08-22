Πένθος στην ΑΕΚ, έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Μανίτσας - Το αντίο του Ηλία Ατματσίδη (pic)

Υπηρέτησε επί σειρά ετών την αγαπημένη του ομάδα από τη θέση του φροντιστή ενώ βοήθησε σε όλα τα τμήματα, σε όλες τις κατηγορίες.
Όπως έγινε γνωστό ο Δημήτρης Μανίτσας πέθανε ξαφνικά, προδομένος από την καρδιά του μόλις στα 60 του χρόνια με τον Ηλία Ατματσίδη με ανάρτηση στα social media να τον αποχαιρετά με συγκίνηση:
«Πολύ άσχημη μέρα για την οικογένεια της ΑΕΚ. Ένας στρατιώτης της ιδέας της, ένας άνθρωπος που δεν έφυγε ποτέ από κοντά της εδώ και δεκαετίες δεν είναι πια εδώ. Ο Δημήτρης Μανίτσας ήταν ξεχωριστός γιατί ήταν… πολύ ΑΕΚ και το έδειξε με πράξεις. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε κατηγορία, σε κάθε τμήμα της, ήταν εκεί να την υπηρετήσει. Η καρδιά του τον πρόδωσε, μία καρδιά που χτυπούσε μόνο για την ΑΕΚ.
Μητσάρα σε ευχαριστούμε για όλα. Κανείς μας δεν ξεχνά.
Καλό ταξίδι…».