MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ: Ξεχώρισε η συνάντηση με Ντάντας (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Την παρακάμερα του χθεσινού (21/8) αγώνα κόντρα στην Ριέκα κυκλοφόρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με την στιγμή που ξεχώρισε να είναι εκείνη της συνάντησης μεταξύ Κωνσταντέλια, Βιεϊρίνια και Καρυπίδη με τον Τιάγκο Ντάντας.

Δείτε το βίντεο:

Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ: Ξεχώρισε η συνάντηση με Ντάντας (vid)