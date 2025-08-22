Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ: Ξεχώρισε η συνάντηση με Ντάντας (vid) 22-08-2025 19:32 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ HNK Rijeka 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Την παρακάμερα του χθεσινού (21/8) αγώνα κόντρα στην Ριέκα κυκλοφόρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με την στιγμή που ξεχώρισε να είναι εκείνη της συνάντησης μεταξύ Κωνσταντέλια, Βιεϊρίνια και Καρυπίδη με τον Τιάγκο Ντάντας. Δείτε το βίντεο: Ελλάδα εν έτει 2025: Ντρέπεται κανείς γι’ αυτό που συνέβη με τον Κοσμά Μαρινάκη; instanews.gr Η Βάλερι 25 χρόνια μετά: Πώς είναι σήμερα το χυμώδες κορίτσι απ’ τα «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» (Pics) dailymedia.gr Δεν πρέπει να χαθεί αυτός ο παίκτης menshouse.gr Εάν φύγει ο Ιωαννίδης: Ο Ρουί Βιτόρια δείχνει τι επιθετικό θέλει στο σύστημά του menshouse.gr Κίνηση-ματ: Η δημοσιογράφος που θα έχει δίπλα του στο «Καλημέρα Ελλάδα» ο Παναγιώτης Στάθης dailymedia.gr Άλλες 2 κινήσεις: Οι 11 που θέλει ο Βιτόρια για να παίξει το 4-2-3-1 όπως ακριβώς το ονειρεύεται menshouse.gr Η ώρα της μεγάλης επιστροφής: Πώς θα λέγεται το όνομα του νέου κόμματος Τσίπρα instanews.gr Έκπληξη με τον αντικαταστάτη του Νούνο Εσπίριτο Σάντο στη Νότιγχαμ menshouse.gr Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ: Ξεχώρισε η συνάντηση με Ντάντας (vid) SHARE