Ατρόμητος: Το «Αστέρι» που θέλει να λάμψει και πάλι

Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώ που έμεινε στην... μέση, αποχωρήσεις σημαντικών παικτών, πρόσληψη νέου προπονητή. Το καλοκαίρι αυτό τα είχε όλα για τον Ατρόμητο και το SDNA αναλύει όλα τα δεδομένα για τους Περιστεριώτες.

Αποτελεί το καμάρι του Περιστερίου και μια από τις ομάδες που έχουν καθιερωθεί στην «μεγάλη κατηγορία» και έχουν πάντα υψηλές βλέψεις. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει ζημιά σε όλους, ενώ φέτος το καλοκαίρι είχε και διοικητικές εξελίξεις. Ο λόγος για τον Ατρόμητο, που είναι έτοιμος να ξεκινήσει την χρονιά με νέο προπονητή, σημαντικές αποχωρήσεις αλλά ξεκάθαρο όραμα.

Το «deal» για την μεταβίβαση της ΠΑΕ που έχει μείνει στον... αέρα

Το φετινό καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερο για τον Ατρόμητο, αφού ο Γιώργος Σπανός έφτασε σε συμφωνία με τον Γιαχιά Χασίν για την παραχώρηση του 94% των μετοχών της ΠΑΕ. Ο Αλγερινός επενδυτής πήρε μάλιστα και την έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού την Δευτέρα 23 Ιουνίου, έχοντας πλέον το ελεύθερο να αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του συλλόγου.

Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά και συγκεκριμένα στις 29 Ιουνίου, οι Περιστεριώτες εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία τόνισαν ότι ο Χασίν ζήτησε επιπλέον χρόνο για να εκπληρώσει τους όρους της συμφωνίας. Κάπως έτσι, ο σχεδιασμός άρχισε να «τρέχει» από την διοίκηση του Γιώργου Σπανού, με τον Λεωνίδα Βόκολο να αναλαμβάνει τον ρόλο του προπονητή.

Το μεταγραφικό πάρε-δώσε

Λιγοστές ήταν οι μεταγραφικές προσθήκες του Ατρόμητου αυτό το καλοκαίρι, με την ομάδα του Περιστερίου να βγάζει από το ταμείο της 90 χιλ. ευρώ για την απόκτηση του 31χρονου επιθετικού, Όγκνιεν Οζέγκοβιτς, από τη Νίζνι Νόβγκοροντ. Αυτή είναι και η μοναδική κίνηση για την οποία ο σύλλογος δαπάνησε χρήματα, αφού οι Ούρονεν (31χρονος στόπερ από την ΑΪΚ Στοκχόλμης), Τσιλούλης (30χρονος εξτρέμ από την ΑΕΚ), Β. Αθανασίου (26χρονος τερματοφύλακας από τον ΠΑΣ Γιάννινα) και Παπαδόπουλος (22χρονος αριστερός μπακ από τα Χανιά) ήρθαν ως ελεύθεροι στα δυτικά προάστια.

Πολύ περισσότερες ήταν οι αποχωρήσεις, αφού αποτέλεσαν παρελθόν από την ομάδα ποδοσφαιριστές που πέρσι είχαν κομβικό ρόλο. Ο Καλοσκάμης πωλήθηκε για 1.2 εκατ. ευρώ στην ΑΕΚ, ενώ οι Μπρόρσον, Βρακάς, Καρλίτος, Ουάρντα, Σταματούλας, Πομώνης και Σάλτας αποχώρησαν ως ελεύθεροι. Όσον αφορά τον Νίκο Αθανασίου, επέστρεψε στον Ολυμπιακό, αφού ο δανεισμός του ολοκληρώθηκε.

Φυσικά συνεχίζουν στο Περιστέρι αρκετοί έμπειροι παίκτες, που θα κληθούν να βγάλουν και φέτος τα... κάστανα από την φωτιά. Κάτω από τα δοκάρια βρίσκονται οι Χουτεσιώτης και Κοσέλεφ, ενώ στην άμυνα υπάρχουν οι Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ και Κίνι. Στην μεσαία γραμμή παραμένουν οι Μουντές, Ουεντραόγκο, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης και Παλμεζάνο και στην γραμμή κρούσης συνεχίζουν οι Τζοβάρας, Μπάκου, Φαν Βέερτ, Γιουμπιτάνα και Τσαντίλας.

Ο άνθρωπος - «κλειδί»

Ο Λεωνίδας Βόκολος έχει δείξει μέχρι τώρα θετικό έργο στις ομάδες που έχει αναλάβει και φέτος θα κληθεί να ανταπεξέλθει σε μια πιο δύσκολη κατάσταση, αφού οι απαιτήσεις στον Ατρόμητο είναι πάντα υψηλές. Η αγωνιστική του φιλοσοφία είναι δεδομένη, το 4-4-2 είναι ο σχηματισμός που θέλει να εφαρμόσει, και μένει να φανεί πώς αυτό θα λειτουργήσει στο Περιστέρι.

Σε επίπεδο ρόστερ, πολλά θα κριθούν από την απόδοση των έμπειρων παικτών που συνεχίζουν στο ρόστερ αλλά και την αποτελεσματικότητα του Οζέγκοβιτς, στον οποίον... ποντάρει πολλά η ομάδα του. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός πως μόνο για αυτόν δαπανήθηκαν χρήματα.

Το «αδύνατο» σημείο

Εκεί που έδειξε ότι... πονάει η ομάδα στην προετοιμασία, είναι ο τομέας του γκολ. Στα καλοκαιρινά τους φιλικά, οι Περιστεριώτες βρήκαν δίχτυα στη νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού, όμως έμειναν «άσφαιροι» κόντρα σε Μαρκό (0-0), Asteras Aktor (0-0), Ντέρμπι (2-0) και Λάσιο (2-0). Κι αν τα δύο τελευταία εμπόδια ήταν αρκετά υψηλά, σίγουρα δεν ισχύει το ίδιο για τα δύο πρώτα. Γι' αυτό ακριβώς σταθήκαμε και νωρίτερα στην αποτελεσματικότητα του Οζέγκοβιτς, που θα καθορίσει πολλά στην σεζόν.

Η πρόβλεψη

Σε ρεαλιστικό επίπεδο, η ομάδα του Ατρόμητου στοχεύει στην κατάληψη μιας θέσης στο 5-8 της βαθμολογίας, ώστε να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Παράλληλα, οι Περιστεριώτες θα ήθελαν και μια καλή πορεία στο Κύπελλο, με το παράδειγμα του ΟΦΗ που έφτασε πέρσι στον τελικό να είναι χαρακτηριστικό.