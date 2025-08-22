ΑΕΚ: Η… έκρηξη στο γκολ του Ελίασον και η αγκαλιά Ηλιόπουλου-Νίκολιτς στο τέλος (vid)

Με ένα απολαυστικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ ΑΕΚ παρουσιάζει όσα έγιναν στις Βρυξέλλες στο 1-1 με την Άντερλεχτ.

Ξεχωρίζουν αναμφίβολα οι οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς στον σκόρερ Νίκλας Ελίασον, οι αντιδράσεις του πάγκου, η έκρηξη στην γκολάρα του Σουηδού εξτρέμ και η αγκαλιά στο φινάλε του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ Μάριου Ηλιόπουλου με τον Σέρβο προπονητή.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Άντερλεχτ, στις Βρυξέλλες, στο πρώτο παιχνίδι των Play Offs του UEFA Conference League και η πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης θα κριθεί στην OPAP Arena, την προσεχή Πέμπτη.



Η ομάδα μας βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 21’, με σουτ του Κάσπερ Ντόλμπεργκ λίγο έξω από την περιοχή, όμως κατάφερε να ισοφαρίσει στο 74’ έπειτα από φάση διαρκείας και εξαιρετικό πλασέ του Νίκλας Ελίασον μέσα από την περιοχή.



Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στο Βέλγιο και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης, αλλά και το… πάρτι των οπαδών της ομάδας μας στις εξέδρες.