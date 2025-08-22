Ενίσχυση στα εξτρέμ με Πάνο για τον Παναργειακό

Ο Παναργειακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 21χρονου πλάγιου επιθετικού Χαράλαμπου Πάνου, ενισχύοντας τα «φτερά» της επίθεσης του.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναργειακός ανακοινώνει την απόκτηση του 21χρονου πλάγιου επιθετικού Χαράλαμπου Πάνου. Ο νεαρός Γιαννιώτης επιθετικός ξεκίνησε στις ακαδημίες του Ολυμπιακού στις οποίες και έφτασε να αγωνίζεται μεχρι την Κ19, μετέπειτα αγωνίστηκε με τον Πας Γιάννενα Κ19 στο αντίστοιχο πρωτάθλημα. Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στην Γ εθνική με την Αναγέννηση Άρτας και τον τελευταίο χρόνο στην Καλαμαριά. Ο Χαράλαμπος είναι γιος του παλιού παίκτη της ομάδας την δεκαετία του 1990 Γιάννη Πάνου. Χαράλαμπε σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Παναργειακού και σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες».