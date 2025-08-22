Κόντε: «Η υπεράσπιση του τίτλου δεν είναι εύκολη υπόθεση - ο τραυματισμός του Λουκάκου δεν αποτελεί δικαιολογία»

Η Νάπολι ετοιμάζεται να ξεκινήσει την πορεία της στη φετινή Serie A, με στόχο να διατηρήσει τα σκήπτρα της πρωταθλήτριας, όμως ο Αντόνιο Κόντε προειδοποιεί πως ο δρόμος δεν θα είναι καθόλου απλός.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σασουόλο το Σάββατο (23/8, 19:30), ο Ιταλός τεχνικός υπενθύμισε ότι οι «παρτενοπέι» ουδέποτε στο παρελθόν κατάφεραν να κατακτήσουν δύο σερί τίτλους (1987, 1990, 2023), γεγονός που δείχνει τις δυσκολίες που συνεπάγεται η προσπάθεια επανάληψης της επιτυχίας.

«Η ομάδα έχει σοβαρότητα και διάθεση για καθημερινή δουλειά και πρόοδο. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε την πραγματικότητα: ποτέ στην ιστορία της η Νάπολι δεν έχει υπερασπιστεί τον τίτλο της. Ακόμα και σε περιόδους που είχαμε ένα εξαιρετικό ρόστερ, με Όσιμεν, Κβαρατσχέλια και Ζιελίνσκι, και με σημαντικές επενδύσεις, δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε και τερματίσαμε εκτός στόχων», τόνισε ο Κόντε.

Ο έμπειρος προπονητής στάθηκε επίσης στο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού της φετινής Serie A:

«Θα είναι μια σκληρή μάχη, με πολλές ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τον τίτλο. Η δική μας επιτυχία άνοιξε τον δρόμο και έδωσε πίστη σε πολλούς συλλόγους, όχι μόνο στους παραδοσιακά μεγάλους».

Όσο για την απώλεια του Ρομέλου Λουκάκου, που θα μείνει εκτός για περίπου τρεις μήνες, ο Κόντε ξεκαθάρισε πως η Νάπολι δεν θα ψάξει δικαιολογίες:

«Ο τραυματισμός του είναι σοβαρός, μιλάμε για έναν παίκτη-κλειδί. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να ψάχνουμε άλλοθι. Το ίδιο κάναμε και πέρυσι, βρίσκοντας λύσεις σε κάθε εμπόδιο χωρίς να παραπονιόμαστε. Οι τραυματισμοί είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου, όπως και οι μεταγραφές. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ανταποκριθούμε».