Κρούση του Αστέρα Τρίπολης για τον Χουλιάν Τσίκο!

Το SDNA έχει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την ομάδα της Αρκαδίας και τον 27χρονο αμυντικό χαφ.

Για την ενίσχυση στον άξονα της μεσαίας γραμμής κινείται ο Αστέρας Τρίπολης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA η ομάδα της Αρκαδίας έχει καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Αργεντινού αμυντικού χαφ (κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου) Χουλιάν Τσίκο που τα δύο τελευταία χρόνια έπαιξε στην Λεγκανές κι αναμένει στο ακουστικό της.

Γεννημένος στις 13 Ιανουαρίου 1998, ο 27χρονος χαφ είχε 14 συμμετοχές την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Λεγκανές στη La Liga ενώ συνολικά με το ισπανικό κλαμπ μετράει 52 ματς – 2 γκολ – 1 ασίστ.

Η Λεγκανές αποτέλεσε τον πρώτο ευρωπαϊκό σταθμό της καριέρας του κι ενώ νωρίτερα έπαιξε στις Κολόν, Σαρμιέντο, Πατρονάτο καθώς και στη δεύτερη ομάδα της Μπόκα Τζούνιορς.

Ο Χουλιάν Τσίκο έχει στο βιογραφικό του εννέα διεθνείς συμμετοχές με την Κ17 και έξι με την Κ15 της Αργεντινής.