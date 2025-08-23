Τρία 90λεπτα χωρίς γκολ, είναι πολλά

Ο ΠΑΟΚ απέτυχε ποδοσφαιρικά στη Κροατία, συμπληρώνει τρία παιχνίδια χωρίς γκολ σε 90λεπτό και η ομάδα χρειάζεται ένα αποτελεσματικό ρεκτιφιέ. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Συμπληρώσαμε τρία 90λεπτα κακού ποδοσφαίρου. Για την εποχή δεν είναι κάτι τρομακτικό, έχει ξανασυμβεί. Στο μάτι, οι αντίπαλοι δείχνουν καλύτεροι αλλά ξεχνάμε πως είναι σε πιο προχωρημένη φάση.

Καλές βέβαια είναι οι δικαιολογίες, όμως συνήθως σε οδηγούν σε στραπάτσα. Και στη προκειμένη περίπτωση, το safe mode του Ράζβαν, μπάζει. Μπάζει κυρίως στο κομμάτι των αναγκαστικών – και μη - επιλογών που έκανε. Σε σχέση πάντα με τα όπλα που διαθέτει τη δεδομένη χρονική στιγμή εννοείται.

Το ερώτημα που μπορούμε και πρέπει να αναλύσουμε σήμερα, είναι το γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να σκοράρει σε τρία σερί 90λεπτά;

Ο Λουτσέσκου θεωρητικά, έκανε τις λιγότερες δυνατές αλλαγές ποντάροντας στον περυσινό του κορμό. Πήγε σε safe mode. Έβαλε τον Κένι αντί του Όττο και μετά τον τραυματισμό του Τάισον, τον Ιβάνουσετς αντί του βραζιλιάνου.

Το θεωρητικά που γράφω παραπάνω, το χρησιμοποιώ γιατί η μεταφορά του Ντέλια στα αριστερά για να παίζει ο Κροάτης στο 10, αλλάζει περισσότερα δεδομένα από αυτά που θα έπρεπε βάσει της κεντρικής σκέψης του προπονητή.

Το αποτέλεσμα της επιλογής αυτής, είναι σαφές. Δύο παίκτες που κινούνται σχεδόν στους ίδιους χώρους, που αδυνατούν να συγχρονιστούν, που δεν δίνουν αυτά που θα μπορούσαν. Δύο παίκτες που τρακέρνουν. Οι δύο αλλαγές ουσιαστικά, έγιναν τρεις.

Η άλλη που μας περισσεύει, αυτή του Κένι, αποδυναμώνει τη δεξιά πλευρά όχι λόγω κακής απόδοσης του Άγγλου, αλλά λόγω έλλειψης χημείας με τον Ζίφκοβιτς. Είναι τόσο διαφορετικό το παιχνίδι του Κένι με αυτό του Όττο, που δεν γίνεται να μην επηρεάζεται η λειτουργία στα πρώτα επίσημα παιχνίδια.

Σε όλα τα παραπάνω, προσθέτουμε και την εικόνα του Τσάλοφ και αντιλαμβανόμαστε γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρει γκολ σε τρία 90λεπτά.

Έλλειψη χημείας σε δεξιά πλευρά, έλλειψη χημείας μεταξύ δύο παικτών που κινούνται στους ίδιους χώρους, αντιεμπορικός φορ και κερασάκι στη τούρτα η αδυναμία του Μπάμπα να συνεισφέρει στο οτιδήποτε. Γενικά ο Ράζβαν, δε το μέτρησε καλά.

Ενόψει της ρεβάνς, ο Λουτσέσκου καλείται να βρει τις λύσεις. Η μία που εύκολα έρχεται στο μυαλό σου, είναι η παρουσία του Σάστρε στο αρχικό σχήμα για να βρεθεί ένα είδος χημείας από δεξιά.

Η άλλη, είναι η μετατόπιση του Ιβάνουσετς στα αριστερά, έτσι ώστε να επιστρέψει ο Ντέλιας στον φυσικό του χώρο.

Η 3η είναι η αλλαγή του φορ. Κάτι επίσης δύσκολο γιατί ο βαθμός ετοιμότητας του Γιακουμάκη είναι ερωτηματικό και δεύτερον γιατί ο Μύθου έχει ελάχιστες παραστάσεις. Ρίσκο ότι και να κάνει, αλλά δείχνει μικρότερο από την επαναχρησιμοποίηση του Τσάλοφ.

Υπό προϋποθέσεις, σκέφτεται κάποιος και την αλλαγή στα αριστερά της άμυνας. Ο Μπάμπα δυσκολεύεται, ο Τέιλορ περιμένει. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, θα παίξει ο Σκοτσέζος. Ένα παιδί καλύτερο στο συνδυαστικό αλλά όχι στη δύναμη, με πολύ πιο στοχευμένες πάσες στο επιθετικό τρίτο, με εντελώς άλλα στοιχεία από αυτά του Μπάμπα. Αν πάει καλά την Κυριακή, σίγουρα θα βάλει το δίλλημα στον Λουτσέσκου.

Σε γενικές γραμμές, η Ριέκα μέτρησε καλά τον ΠΑΟΚ και μπορεί να αισθάνεται μετά τη νίκη της, πως τον έχει. Ίσως ένα σχήμα με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που συνάντησε, να τις βάλει περισσότερους προβληματισμούς. Οι Κροάτες καλοί με τη μπάλα μεν, κακοί χωρίς αυτή δε. Άρα, από το κατά πόσο θα ελεγχθεί η κατοχή, θα κριθεί και το αποτέλεσμα.

Εννοείται πως σε σχέση με τον μεταγραφικό σχεδιασμό, τα κενά παραμένουν και φαίνονται σε κάθε παιχνίδι. Η απόκτηση του Ζαφείρη, είναι από τις κορυφαίες κινήσεις της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου και θα έδινε σημαντικά στοιχεία αν έμπαινε άμεσα.

Που ως πιθανότητες, υπάρχουν κάποιες. Όμως όσο δεν υπάρχουν τα στοιχεία του, ο ΠΑΟΚ οφείλει να βρει – έχει βρει – άμεσα έναν παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς που έχει στη μεσαία γραμμή, πρέπει να φέρει άμεσα έναν παίκτη με ταχύτητα και ένταση για το κέντρο της άμυνας και όσο για τον Τσάλοφ, πρέπει ή να πάρει μία σκληρή απόφαση ή να ζήσει με αυτόν και φέτος ελπίζοντας πως ο Γιακουμάκης με τον Μύθου θα δώσουν αυτά που δεν μπορεί ο Ρώσος.

Αλλά όλες αυτές οι ανάγκες, δεν θα καλυφθούν μέχρι τον επαναληπτικό απέναντι στη Ριέκα, άρα ο Λουτσέσκου μάλλον θα αναγκαστεί να βάλει κάποιες πινελιές που θα του δώσουν τη δυνατότητα να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του προς το καλύτερο.