Άντερλεχτ: Δώδεκα συλλήψεις Βέλγων οπαδών - Πήγαν να πλησιάσουν τους φίλους της ΑΕΚ, τραυμάτισαν αστυνομικό

Επεισόδιο φαίνεται να δημιούργησαν οπαδοί της Άντερλεχτ μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν βελγικά ΜΜΕ, οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας επιδίωξαν προφανώς έξω από το γήπεδο να προσεγγίσουν τους φίλους της ΑΕΚ με αποτέλεσμα η αστυνομία των Βρυξελλών να παρέμβει.

«Οι οπαδοί της Άντερλεχτ προσπάθησαν να συγκρουστούν με τους φιλοξενούμενους οπαδούς. Η αστυνομία παρενέβη έγκαιρα», αναφέρουν στο Βέλγιο με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας Γκερτ Κλάους να επιβεβαιώνει στο VRT Nws το συμβάν σημειώνοντας πως 11 άτομα (οπαδοί της Αντερλεχτ) συνελήφθησαν.

Μάλιστα υπήρξε και τραυματισμός αστυνομικού κατά τη διάρκεια των συμπλοκών.