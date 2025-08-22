Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ένας 14χρονος έχει ξετρελάνει τον Αμορίμ!

Ο J.J. Γκάμπριελ έχει κλέψει την καρδιά του Ρουμπέν Αμορίμ, ο οποίος αποφάσισε να τον ανεβάσει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας.

Είναι γεννημένος τον Οκτώβριο του 2010 και πρόσφατα έγινε ο πιο νεαρός παίκτης που αγωνίζεται στην ομάδα Κ-18 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο J.J. Γκάμπριελ έχει κλέψει την καρδιά του Ρουμπέν Αμορίμ, ο οποίος αποφάσισε να τον ανεβάσει για προπονήσεις στην πρώτη ομάδα, παρότι ο 14χρονος μεσοεπιθετικός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Ο διεθνής με την Εθνική παίδων της Αγγλίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης και με την κίνηση του αυτή, ο Αμορίμ θέλησε να δείξει ότι δεν καταλαβαίνει από ηλικίες, στην προσπάθεια του να χτίσει σχεδόν από το μηδέν την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που ο ίδιος ονειρεύεται.