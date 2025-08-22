Παναθηναϊκός: Οι πωρωτικές ομιλίες Βιτόρια - Μπακασέτα και το ξέσπασμα της εξέδρας με Σαμσουνσπόρ (vid)

Οι πωρωτικές ομιλίες των Βιτόρια - Μπακασέτα, το ντεμπούτο του Καλάμπρια, το ξέσπασμα της εξέδρας και όσα δεν έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Σαμσουνσπόρ.

Ο Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή κόντρα στην Σαμσουνσπόρ και με τα γκολ των Κυριακόπουλου και Πάλμερ-Μπράουν στο δεύτερο ημίχρονο επικράτησε με 2-1 και έκανε βήμα πρόκρισης στην League Phase του Europa League.

Μια ημέρα μετά το παιχνίδι, η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με την παρακάμερα της αναμέτρησης, στο οποίο ξεχωρίζουν φυσικά οι αντιδράσεις του Ρουί Βιτόρια, του πάγκου αλλά και της εξέδρας στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Φυσικά ιδιαίτερες ήταν και οι ομιλίες που έβγαλαν πριν την έναρξη ο προπονητής της ομάδας, Ρουί Βιτόρια, αλλά και ο αρχηγός, Τάσος Μπακασέτας.

«Παιδιά ακούστε. Αυτό το παιχνίδι είναι σημαντικό για όλους. Αλλά μέσα στο γήπεδο χρειαζόμαστε «εργάτες». Χρειαζόμαστε αυτούς που θα τρέξουν πολύ. Αυτοί έχουν φιλοδοξίες, αλλά εμείς έχουμε μεγαλύτερες! Το θέλουμε αυτό πάρα πολύ. Πρέπει να παλέψουμε για αυτή την διοργάνωση. Χρειαζόμαστε καλό αποτέλεσμα, πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Πηγαίντε! Απολαύστε το παιχνίδι, όλη την ώρα να είστε όλοι μαζί και έτοιμοι» ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του Πορτογάλου τεχνικού.

«Σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι τώρα, ο προπονητής είπε ήδη ότι ήμασταν πολύ καλοί, τα κάναμε όλα. Μας έλειπε όμως ένα πράγμα. Δεν κερδίσαμε σε κανονική διάρκεια σε αυτά τα 4 ματς. Πρέπει να αρχίσουμε από σήμερα να το αλλάζουμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα στο τελευταίο τρίτο. Περισσότερη συγκέντρωση, περισσότερη «πείνα». Να σκοράρουμε τέρματα. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, από το πρώτο λεπτό. Όλοι μαζί, με καλή επικοινωνία, θα το καταφέρουμε» ανέφερε από την πλευρά του ο Έλληνας μεσοεπιθετικός.

Δείτε το βίντεο: