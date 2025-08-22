Μπούσης στους παίκτες του ΟΦΗ: «Είστε η πιο δυνατή ομάδα που είχαμε ποτέ»

Δείπνο προς τιμήν του ποδοσφαιρικού τμήματος αλλά και του διοικητικού προσωπικού του ΟΦΗ παρέθεσε ο Μιχάλης Μπούσης, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και υψηλών προσδοκιών ενόψει της νέας σεζόν.

Ο ισχυρός άνδρας της κρητικής ΠΑΕ στάθηκε στη σημασία της συνοχής και του οικογενειακού κλίματος, τονίζοντας:

«Στο τέλος της περσινής χρονιάς, όταν βρεθήκαμε στον τελικό Κυπέλλου, είχα πει ότι τέτοιες στιγμές μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους και αθλητές. Σήμερα πιστεύω πως αυτή είναι η πιο δυνατή ομάδα που είχαμε ποτέ. Δεν μιλάω μόνο για την αγωνιστική σας αξία, αλλά κυρίως για το δέσιμο που έχετε μεταξύ σας. Οι περισσότεροι βρίσκεστε μαζί πάνω από έναν χρόνο και αυτό σας κάνει πραγματική οικογένεια».

Παράλληλα, ο Μπούσης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους παίκτες:

«Οι απαιτήσεις μου από εσάς είναι μεγαλύτερες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Έχουμε ποιότητα, αλλά και προσωπικότητες που μπορούν να οδηγήσουν την ομάδα ψηλά. Είμαι ευγνώμων που οι πιο έμπειροι δείχνουν τον δρόμο στους νεότερους, ώστε όλοι να φτάσουν σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο. Δεν με ενδιαφέρει η ηλικία σας, αλλά η σκληρή δουλειά που καταθέτετε στο γήπεδο».

Κλείνοντας, ευχήθηκε σε όλους καλή σεζόν με υγεία και επιτυχίες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο ΟΦΗ θα συνεχίσει και φέτος την ανοδική του πορεία.