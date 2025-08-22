Επιβεβαίωση Νούνο: «Η σχέση μας με τον Μαρινάκη δεν είναι ίδια πλέον» (vid)

Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πλέον καλή επικοινωνία και ότι έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις μεταξύ του ίδιου και του ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου την ίδια ώρα εμφανίζεται ως ο πιθανός αντικαταστάτης του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο στην άκρη του πάγκου της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ:

«Πάντα είχα μια πολύ καλή σχέση με τον ιδιοκτήτη. Πέρσι ήμασταν πολύ κοντά, σχεδόν σε καθημερινή επαφή. Φέτος δεν έχουμε τόσο καλή σχέση. Πάντα πιστεύω ότι ο διάλογος ή να λες αυτό που πιστεύεις έχει σημασία. Η δική μου ανησυχία έχει να κάνει με το ρόστερ και τη σεζόν που έπεται».

«Η σχέση μας έχει αλλάξει, δεν είμαστε τόσο κοντά σε καθημερινή βάση. Δεν είναι καλή, θεωρώ ότι όλοι στο κλαμπ θα πρέπει να είναι ενωμένοι αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα».

«Γνωριζόμαστε πολύ καλά μεταξύ μας και όλοι βρισκόμαστε στον χώρο αρκετά χρόνια. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, οπότε ξέρω πώς λειτουργούν τα πράγματα.

Εγώ, όμως, είμαι εδώ για να κάνω τη δουλειά μου. Το κατανοώ, γιατί ανησυχώ. Είμαι ο πρώτος που ανησυχεί, ο πρώτος που προβληματίζεται. Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά και, άλλωστε, έχω βρεθεί και στην άλλη πλευρά, χωρίς δουλειά, γνωρίζοντας πολύ καλά τι συμβαίνει».