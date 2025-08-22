Τη Δευτέρα (25/8) η ιστορική «πρώτη» της ομάδας του Ολυμπιακού

Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού μετρά αντίστροφα για την έναρξη της ιστορικής αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Τη Δευτέρα (25/8) το βράδυ, στις 20:00, η νεοσύστατη ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού θα πραγματοποιήσει την ιστορική πρώτη της προπόνηση στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη και θα αρχίσει την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν.

Το «ερυθρόλευκο» ρόστερ:

Τερματοφύλακες: Μαρισόφη Μούγιου Δροσούλα Σιβούδη Ελπίδα Μαντζακοπούλου

Αμυντικοί:

Ξανθή Μισιρλή

Χριστίνα Βαλκάνη

Σοφία Πελεκούδα

Μαρία Ματζάνα

Κωνσταντίνα Ξυλούρη

Μέσοι/Μεσοεπιθετικοί:

Φαίδρα Λόγου

Μαρία Ιωαννίδη

Κατερίνα Τζάνη

Μαρία Δημητρίου

Αθηνά-Παρασκευή Φεγγούλη

Βασιλική Τρυγούτη

Επιθετικοί:

Κωνσταντίνα Γιάννου

Ευτυχία Σιαπλαούρα

Νάγια Βενιαμίν