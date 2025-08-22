Στη διάθεση του κόσμου της ΑΕΚ τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τον κόσμο πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 20.00, στην OPAP Arena.

Θυμίζουμε πως η Ένωση έχει να διαχειριστεί ένα πρόγραμμα φωτιά καθώς συμπεριλαμβανομένου του χθεσινού αγώνα στις Βρυξέλλες, θα δώσει τέσσερα ματς σε δέκα ημέρες. Πιο αναλυτικά υπάρχει την Κυριακή ο Πανσερραϊκός, ακολουθεί η μεγάλη ρεβάνς της άλλης Πέμπτης (28/8) με την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια και αυτό το γκρουπ των τεσσάρων αγώνων κλείνει με την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης (Κυριακή 31/8) για την 2η αγωνιστική της Super League για το οποίο κυκλοφόρησαν πλέον και τα εισιτήρια.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ: Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 20.00, στην OPAP Arena.



Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.



Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση [email protected].



Τονίζουμε πως είναι σε ισχύ τα νέα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις και αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet και υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.



Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.



Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της OPAP ARENA, που επιφέρει ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και κεκλεισμένων των θυρών στην ΠΑΕ ΑΕΚ.



Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.



Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα εισιτήρια διαρκείας σας μέχρι και 6 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.



