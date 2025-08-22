Στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή ο Θωμάς Μαύρος, συναντά τον κόσμο της ΑΕΚ (pic)

Η επιτυχημένη δράση «Meet and Greet the Legends» συνεχίζεται από την ΠΑΕ ΑΕΚ και όπως έγινε γνωστό την Κυριακή (24/8) πριν τον αγώνα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό φίλοι της Ενωσης θα έχουν την ευκαιρία να... συναντήσουν τον μύθο της ομάδας Θωμά Μαύρο από κοντά.

Ο Θ(ε)ωμάς για τους οπαδούς της ΑΕΚ, θα βρίσκεται στον κοινόχρηστο χώρο, εξωτερικά του AEK Store στην OPAP Arena, για να μιλήσει, να φωτογραφηθεί και να υπογράψει αυτόγραφα στους Ενωσίτες. Ο παλαίμαχος άσος της ΑΕΚ θα βρίσκεται εκεί από τις 18.00, ενώ θυμίζουμε πως το παιχνίδι ξεκινά στις 20:15.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ:

