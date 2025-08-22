Νίκολας Τζάκσον: Στο «παζάρι» της τελευταίας στιγμής με Βίλα, Νιούκαστλ και Μπάγερν

Ο Νίκολας Τζάκσον παραμένει στο επίκεντρο των μεταγραφικών συζητήσεων, με την αποχώρησή του από την Τσέλσι να θεωρείται πλέον το πιθανότερο σενάριο.

Σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς (talkSPORT), αρκετοί σύλλογοι έχουν ανοίξει επαφές για τον Σενεγαλέζο επιθετικό, με τις Άστον Βίλα, Νιούκαστλ και Μπάγερν Μονάχου να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο.

Η Μίλαν είχε δείξει ενδιαφέρον στο παρελθόν, όμως δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποια νέα κίνηση.

Η Τσέλσι ξεκίνησε το καλοκαίρι με αποτίμηση στα 80 εκατ. λίρες, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι περιμένουν πτώση της τιμής όσο πλησιάζουμε στις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου.

Ένα ακόμη σενάριο στο τραπέζι είναι ο δανεισμός με οψιόν αγοράς, παρότι οι «μπλε» εμφανίζονται απρόθυμοι να παραχωρήσουν τον παίκτη σε άμεσο ανταγωνιστή εντός Premier League χωρίς υποχρεωτική ρήτρα αγοράς.