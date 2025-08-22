Απατεώνες άρπαξαν 64.000 δολάρια στο όνομα του Ντιόγκο Ζότα!

Μία fake ιστοσελίδα που υποστήριζε ότι εκπροσωπεί το «ίδρυμα Ντιόγκο Ζότα» συγκέντρωσε 64.000 δολάρια από δωρεές θαυμαστών!

Θρασύτατοι απατεώνες εκμεταλλεύτηκαν τον θόρυβο από τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και θησαύρισαν, χωρίς να σεβαστούν την μνήμη του. Οι επιτήδειοι έφτιαξαν μία ιστοσελίδα με το όνομα diogojotafoundation.org, υποστηρίζοντας ότι εκπροσωπούν το ίδρυμα που φτιάχτηκε στην μνήμη του Πορτογάλου άσου, χωρίς φυσικά να έχουν γνώση ούτε η οικογένεια του αδικοχαμένου άσου ούτε η Λίβερπουλ.

Μέσα σε περίπου ένα μήνα συγκέντρωσαν περίπου 64.000 δολάρια από δωρεές και έριξαν την σελίδα εξαφανίζοντας τα διαδικτυακά τους ίχνη, μόλις έγινε γνωστό πως η οικογένεια του Ντιόγκο Ζότα έχει πλήρη άγνοια για αυτή την ιστοσελίδα, που φυσικά εκπροσωπούσε τους απατεώνες και κανέναν άλλον.