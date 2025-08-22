Γράφας: «Η πρόκριση επί του Πανσερραϊκού δίνει δύναμη και ώθηση στην Καβάλα»

Ο Θωμάς Γράφας μίλησε για την πρόκριση του ΑΟΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. «Θα έρθουν άλλοι 4-6 ποδοσφαιριστές»

Η Καβάλα έκανε την έκπληξη και απέκλεισε τον Πανσερραϊκό από τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο τεχνικός του ΑΟΚ Θωμάς Γράφας μίλησε για τα οφέλη της ομάδας.

«Ήταν ένα άκρως απαιτητικό παιχνίδι, με μια ομάδα που εκτός του ότι είναι μια κατηγορία πάνω από εμάς και έτοιμη χρονικά, αφού την Κυριακή δίνει ματς πρωταθλήματος. Αντίθετα εμείς είμαστε στα μέσα της προετοιμασίας και για κανένα λόγο δεν είμαστε έτοιμοι. Είναι μια μεγάλη νίκη και πρόκριση, που μας δίνει δύναμη και ώθηση για τη συνέχεια. Χαρήκαμε πολύ που περάσαμε, αν έλεγα κάτι άλλο θα ήταν ψέματα. Θέλαμε να πάρουμε αυτό το ματς. Πανηγυρίζουμε μια μέρα και ξεκινά η σκληρή και απαιτητική δουλειά γιατί δεν πρέπει να μείνουμε επ’ ουδενί σε αυτό το παιχνίδι».

Για το στόχο των «Αργοναυτών», αλλά και τις επόμενες μεταγραφές: «Ήμουν ξεκάθαρος από την πρώτη μέρα που ήρθα, ο στόχος είναι υψηλός. Είπα γρήγορη σωτηρία, όμως γρήγορη σωτηρία είναι τα playoffs. Δεν υπάρχει γρήγορη σωτηρία αν δεν μπεις στα playoffs. Άρα ο στόχος είναι συγκεκριμένος και για να τον πετύχεις πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό. Θα έρθουν άλλοι τουλάχιστον 4 ποδοσφαιριστές, σε συγκεκριμένες θέσεις. Θα είναι winger, ένα παιδί που θα παίζει 6-8, ένα επιθετικό χαφ, μεσοεπιθετικά θα κινηθούμε».

Για τα φιλικά είπε: «Πάμε Καμπανιακό για φιλικό, είχαμε κλείσει και με τον Ηρακλή. Το Κύπελλο μας άλλαξε τα πλάνα. Μετά τον Καμπανιακό θα ενημερωθείτε για τις τροποποιήσεις στο πρόγραμμα».