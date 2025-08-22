Μεταγραφή από την ΑΕΚ Β για το Αιγάλεω

Το «Σίτι» απέκτησε ον 21χρονο Λάμπρο Μουστάκα.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός πέρσι αγωνίζονταν στην ΑΕΚ Β στην οποία μετακόμισε από τον ΠΑΣ Γιάννινα ενώ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του Απόλλωνα Σμύρνης.

Η ανακοίνωση του Αιγάλεω:

«Η ΠΑΕ Αιγάλεω 1931 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Λάμπρου Μουστάκα από την ΑΕΚ Β.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός (γεν. 18/09/2003), με ύψος 1.83μ., ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Απόλλωνα Σμύρνης ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στον ΠΑΣ Γιάννινα και το καλοκαίρι του 2023 εντάχθηκε στην ΑΕΚ Β.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Αιγάλεω και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!».