Διάψευση ΠΑΟΚ για Μαυροπάνο!

Κατηγορηματική διάψευση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι ο Δικέφαλος ασχολείται με την περίπτωση του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου.

Είναι γεγονός πως ο Δικέφαλος βρίσκεται στην αγορά για στόπερ, όμως ο Έλληνας διεθνής αμυντικός που ανήκει στην Γουέστ Χαμ αλλά είναι πιθανό να αποχωρήσει από την Αγγλία, δεν βρίσκεται στην ασπρόμαυρη λίστα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως ο ΠΑΟΚ έκανε λόγο πως δεν υφίσταται κανένα θέμα, σβήνοντας έτσι την όποια... φωτιά άναψαν όσοι διακίνησαν την συγκεκριμένη είδηση, για δικούς τους σκοπούς, όπως αναφέρουν οι κύκλοι της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.