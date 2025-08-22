MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Διάψευση ΠΑΟΚ για Μαυροπάνο!

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Κατηγορηματική διάψευση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι ο Δικέφαλος ασχολείται με την περίπτωση του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που κυκλοφόρησαν πως ο Δικέφαλος ασχολείται με την περίπτωση του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου.

Είναι γεγονός πως ο Δικέφαλος βρίσκεται στην αγορά για στόπερ, όμως ο Έλληνας διεθνής αμυντικός που ανήκει στην Γουέστ Χαμ αλλά είναι πιθανό να αποχωρήσει από την Αγγλία, δεν βρίσκεται στην ασπρόμαυρη λίστα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως ο ΠΑΟΚ έκανε λόγο πως δεν υφίσταται κανένα θέμα, σβήνοντας έτσι την όποια... φωτιά άναψαν όσοι διακίνησαν την συγκεκριμένη είδηση, για δικούς τους σκοπούς, όπως αναφέρουν οι κύκλοι της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.

Διάψευση ΠΑΟΚ για Μαυροπάνο!