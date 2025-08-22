Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη ο προπονητής της

Ο προπονητής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας επιβεβαίωσε ουσιαστικά το ενδιαφέρον των Πορτογάλων για τον Φώτη Ιωαννίδη, χωρίς να μπει πάντως σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες.

Το όνομα του Φώτη Ιωαννίδη επανήλθε στο προσκήνιο για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία αναζητά ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης και δεδομένα παρακολουθεί όλο το καλοκαίρι (από πέρσι για την ακρίβεια) τον αρχηγό του Παναθηναϊκού.

Στα πλαίσια της συνέντευξης Τύπου για την αναμέτρηση με Νασιονάλ λοιπόν, ο Ρούι Μπόρζες επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον των «Λιονταριών» για τον Έλληνα φορ, δίχως πάντως να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Υπάρχει ενδιαφέρον για Γερεμάι, Ζότα Σίλβα και Ιωαννίδη;

«Δεν έχω μιλήσει για την αγορά. Στο τέλος μπορούμε να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε. Είναι τρεις παίκτες που έχουν εντοπιστεί. Ο Ιωαννίδης είναι καταγεγραμμένος εδώ και πολύ καιρό, πριν ακόμα έρθω εγώ. Ο Γερεμάι έχει τεράστιο ταλέντο. Ο Ζότα είναι κάποιος με τον οποίο έχω ήδη συνεργαστεί. Είναι φυσιολογικό να γίνεται λόγος. Αλλά η καλύτερη στιγμή για να μιλήσουμε γι’ αυτό είναι όταν κλείσει η μεταγραφική περίοδος».

Θα καλυφθεί η αποχώρηση του Χάρντερ με τον Ιωαννίδη;

«Μιλάμε για τη Σπόρτινγκ, έχει τμήματα πολύ ικανά, πάντα προετοιμασμένα για τις απαιτήσεις του συλλόγου. Είμαστε καλυμμένοι για οποιαδήποτε αποχώρηση, πρέπει να είμαστε. κάναμε μια εξαιρετική σεζόν, είναι φυσιολογικό να αναζητούν παίκτες της Σπόρτινγκ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τις απαιτήσεις της Σπόρτινγκ. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πληρωθεί η ρήτρα αποδέσμευσης και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι να προβλέψουμε τις εξελίξεις».

Όλα αυτά την στιγμή που η «A Bola» έγραψε σήμερα ότι η μεταγραφή μπορεί να ολοκληρωθεί για 20 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι πάντως αρκετά πιο χαμηλό από τα 30 εκατ. που έχει θέσει ως μίνιμουμ ο Γιάννης Αλαφούζος.